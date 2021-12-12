Российские вертолеты Ми-28 «Ночной охотник» оснастят модернизированными двигателями

Москва, 12 декабря. Ударные российские вертолеты Ми-28 оснастят обновленными двигателями, которые в настоящее время уже проходят испытания.

Специалисты АО «ОК-Климов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) рассказали, что тестирование обновленной силовой установки будет проходить в два этапа. После первого ее разберут, чтобы детально обследовать детали на отсутствие дефектов. Сразу после этого двигатель соберут и отправят на повторные испытания, передает телеканал «Звезда».

«Двигатель с противопомпажной защитой. Двигатель, который не захлебнется во время полета после пуска ракеты от выхлопных газов ракеты. Это двигатель, который предназначен именно для боевой вертолетной авиации», — объяснил директор производства АО «ОК-Климов» Алексей Родионов.

Ранее сообщалось, что испытания российского ударного вертолета Ми-28НМ «Ночной охотник» подходят к завершающему этапу. Обновленная боевая машина обладает улучшенными характеристиками и новыми возможностями.