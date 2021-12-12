Издание Al Jazeera составило топ-5 необычных устройств для фанатов научной фантастики

Катар, 12 декабря. Современные технологии становятся более функциональными и доступными, однако они мало похожи на гаджеты, о которых мечтали фантасты. Журналисты издания Al Jazeera составили топ-5 устройств, которые бросают вызов законам физики.

Первое место в рейтинге занимает магнитный шар с подсветкой. Энергосберегающее устройство работает на магнитной силе, заставляющей шар парить в воздухе, и напоминает о футуристичных гаджетах и наверняка порадует фанатов жанра научной фантастики.

На втором месте оказалась магнитная платформа для переноски вещей. Подставка KINGLEV выдерживает вес в 13 унций. Левитирующие лампы напоминают о ретро-светильниках Томаса Эдисона. Журналисты рекомендуют присмотреться к устройствам, которые вращаются во время пребывания над землей благодаря все тем же магнитам.

На четвертой строчке оказалась лампа «Плавающая луна», которая способна освещать спальню и вращаться с помощью смартфона на зарядной платформе. Пятое место в топе отдано антигравитационным часам: они создают иллюзию, что вода течет вверх, а заодно очищают воздух.

Алтайские ученые ранее вывели технологию управления яркостью уличного освещения. Система уже получила патент и может помочь в экономии расходов на электроэнергию.