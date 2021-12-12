Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 декабря 21:31
21:26
Общество
Пятеро африканцев с подозрением на «Омикрон» помещены на карантин в Новой Москве
21:26
Шоу-бизнес
Ксения Бородина показала разбитые локти после падения в шоу «Ледниковый период»
21:22
Шоу-бизнес
Дана Борисова может стать VIP-свахой в шоу «Давай поженимся!»
21:19
Весь мир
Глава Госдепа предлагает странам Юго-Восточной Азии дружить против Китая
21:19
Шоу-бизнес
Дмитрий Маликов предстал на предновогоднем фото с непубличной супругой
21:18
Шоу-бизнес
Певец Андрей Ковалев назвал скандалы в российских ток-шоу инсценировкой
21:16
Общество
Лукашенко поздравил Клару Новикову с юбилеем и отметил ее исключительный артистизм
21:13
Шоу-бизнес
Дана Борисова обвинила Елену Хангу в колдовстве из зависти
21:10
Шоу-бизнес
Музыкальный продюсер Виктор Дробыш назвал избалованной певицу Настасью Самбурскую
21:05
Происшествия
Подросток сбил шесть человек в попытке уйти от полиции на западе Украины
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Новый хетчбэк Mini рассекретили за год до официальной премьеры

  /   Обновлено: 12 декабря 2021 20:02
Экономика
Новый хетчбэк Mini рассекретили за год до официальной премьеры
pixabay.com

Оксфорд, 12 декабря. Трехдверный хетчбэк Mini официально выйдет на мировой рынок только в 2023 году, однако в Сети уже появились фотографии машины без маскирующих наклеек. 

Внутренние уголки задних фонарей соединены черной перемычкой, на которой нанесена надпись Cooper S. Таким образом, это не базовая, а одна из топовых версий, вероятно, электрическая, так как выхлопных патрубков у автомобиля нет.

Новый хетчбэк Mini рассекретили за год до официальной премьеры
Prt Scr twitter.com / Greg Kable

Спереди хетчбэк традиционно узнаваем благодаря круглым фарам и классической форме радиаторной решетки. Размер капота при этом изменился: он не полностью покрывает фары. В салоне — круглый сенсорный дисплей и стандартный руль.

Тем временем стало известно, с какими двигателями новый кроссовер Kia Sportage приедет в Россию. Речь идет о двух бензиновых атмосферных агрегатах объемом 2,0 и 2,5 литра с мощностью 149 и 190 лошадиных сил соответственно.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Новый хетчбэк Mini рассекретили за год до официальной премьеры
автомобили mini авторынок Cooper S
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать