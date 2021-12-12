Новый хетчбэк Mini рассекретили за год до официальной премьеры

Оксфорд, 12 декабря. Трехдверный хетчбэк Mini официально выйдет на мировой рынок только в 2023 году, однако в Сети уже появились фотографии машины без маскирующих наклеек.

Внутренние уголки задних фонарей соединены черной перемычкой, на которой нанесена надпись Cooper S. Таким образом, это не базовая, а одна из топовых версий, вероятно, электрическая, так как выхлопных патрубков у автомобиля нет.

Prt Scr twitter.com / Greg Kable

Спереди хетчбэк традиционно узнаваем благодаря круглым фарам и классической форме радиаторной решетки. Размер капота при этом изменился: он не полностью покрывает фары. В салоне — круглый сенсорный дисплей и стандартный руль.

Тем временем стало известно, с какими двигателями новый кроссовер Kia Sportage приедет в Россию. Речь идет о двух бензиновых атмосферных агрегатах объемом 2,0 и 2,5 литра с мощностью 149 и 190 лошадиных сил соответственно.