Родственники пропавших без вести эквадорцев провели акцию протеста в Кито

Кито, 12 декабря. Ассоциация родственников и друзей исчезнувших людей в Эквадоре (Asfadec) провела в Кито акцию, чтобы потребовать справедливости для своих родственников.

Активисты провели сидячую забастовку перед президентским дворцом, заявив, что правосудие не работает, а пропавшие без вести — это нечто большее, чем холодная статистика. Демонстранты требовали ответов о судьбе своих близких, призывая прокуратуру ускорить расследование.

#Cobertura | #DiaDeLosDerechosHumanos



????️????️????️ En pocos minutos iniciaremos la jornada por el Día Internacional de los Derechos Humanos y Nuestrx Desaparecidxs en la Plaza Grande, frente al palacio de Carondelet ⤵️ pic.twitter.com/fIpaYmYz9a — Asfadec - Desaparecidxs Ecuador (@AsfadecEc) December 10, 2021

Президент ассоциации Лидия Руэда подчеркнула, что акция была проведена в ответ на необходимость продемонстрировать распространенность в Эквадоре проблемы пропавших без вести.

Pamela Chiriboga, coordinadora jurídica de @inredh1, señala que la problemática de personas desaparecidas de Ecuador ha sido presentado ante organismos internacionales como la ONU y la @CIDH con el fin de que se visibilice y el Estado cumpla con sus obligaciones internacionales. pic.twitter.com/5rMZqWVTLR — Asfadec - Desaparecidxs Ecuador (@AsfadecEc) December 10, 2021

Только с января по август этого года министерство внутренних дел страны зарегистрировало 5208 сообщений о пропавших без вести лицах. На сегодняшний день 257 человек все еще числятся пропавшими без вести, и их дела расследуются. В 2020 году количество пропавших без вести составило 227 человек. Отмечается, что в большинстве случаев пропавшими являются женщины.

ASFADEC exige al Presidente y a las autoridades de justicia acciones para las personas desaparecidas https://t.co/4BB8WSXVj3 — República Del Banano (@PrensaDelBanano) December 10, 2021

Лидия Руэда назвала отсутствие реакции государства на ситуацию с безопасностью нарушением психического и физического здоровья членов семей пропавших без вести лиц.

Криминогенная ситуация в Эквадоре остается крайне напряженной. Всплеск преступности заставил президента страны Гильермо Лассо объявить режим чрезвычайного положения в ряде регионов. Режим ЧП будет действовать в провинциях Эль-Оро, Гуаясе, Санта-Елене, Манаби, Эсмеральдасе, Сукумбиосе и Пичинче — там зафиксирован самый большой рост криминала. Вооруженные силы патрулируют улицы и проводят операции по борьбе с преступностью, изымают оружие и запрещенные вещества.