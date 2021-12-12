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Родственники пропавших без вести эквадорцев провели акцию протеста в Кито

Весь мир
Родственники пропавших без вести эквадорцев провели акцию протеста в Кито
twitter.com  /  Официальный аккаунт ассоциации Asfadec

Кито, 12 декабря. Ассоциация родственников и друзей исчезнувших людей в Эквадоре (Asfadec) провела в Кито акцию, чтобы потребовать справедливости для своих родственников.

Активисты провели сидячую забастовку перед президентским дворцом, заявив, что правосудие не работает, а пропавшие без вести — это нечто большее, чем холодная статистика. Демонстранты требовали ответов о судьбе своих близких, призывая прокуратуру ускорить расследование.

Президент ассоциации Лидия Руэда подчеркнула, что акция была проведена в ответ на необходимость продемонстрировать распространенность в Эквадоре проблемы пропавших без вести.

Только с января по август этого года министерство внутренних дел страны зарегистрировало 5208 сообщений о пропавших без вести лицах. На сегодняшний день 257 человек все еще числятся пропавшими без вести, и их дела расследуются. В 2020 году количество пропавших без вести составило 227 человек. Отмечается, что в большинстве случаев пропавшими являются женщины.

Лидия Руэда назвала отсутствие реакции государства на ситуацию с безопасностью нарушением психического и физического здоровья членов семей пропавших без вести лиц.

Криминогенная ситуация в Эквадоре остается крайне напряженной. Всплеск преступности заставил президента страны Гильермо Лассо объявить режим чрезвычайного положения в ряде регионов. Режим ЧП будет действовать в провинциях Эль-Оро, Гуаясе, Санта-Елене, Манаби, Эсмеральдасе, Сукумбиосе и Пичинче — там зафиксирован самый большой рост криминала. Вооруженные силы патрулируют улицы и проводят операции по борьбе с преступностью, изымают оружие и запрещенные вещества.

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эквадор преступность пропавшие без вести
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