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Зеленский попросил главу МВД и кабмин уволить замминистра Гогилашвили с поста

  /   Обновлено: 12 декабря 2021 19:58
Политика
Зеленский попросил главу МВД и кабмин уволить замминистра Гогилашвили с поста
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 12 декабря. Лишь одна реакция может быть на инцидент с участием замглавы МВД Александра Гогилашвили, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Соответствующим заявлением он поделился в своем Telegram-канале. Украинский лидер обратился к министру внутренних дел Денису Монастырскому и кабмину с просьбой рассмотреть увольнение Гогилавшили.

«Уверен, что соответствующее заявление уже написано самим заместителем. Как бы там ни было, ответом на законное требование представителя полиции должно быть корректное поведение каждого человека. Независимо от занимаемой должности, социального статуса или других обстоятельств», — подчеркнул Зеленский.

Ранее Гогилашвили стал фигурантом скандала на блокпосте в ДНР, из-за чего глава МВД Украины инициировал его отстранение на время разбирательства.

По мнению политолога Алексея Калиниченко, внутренняя и внешняя политика главы государства свидетельствует о том, что Зеленский реализует четкий план по уничтожению государственности Украины. Эксперт отметил, вряд ли президент делает это из-за своей личной прихоти. Все похоже на то, что он выполняет чьи-то приказы, толкая Украину к пропасти, добавил политолог.

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украина зеленский гогилашвили
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