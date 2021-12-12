Baijiahao: ловкий ход ВКС РФ обратил в бегство пилотов НАТО над Черным морем

Пекин, 12 декабря. Российские истребители заставили пилотов самолетов НАТО понервничать во время полета над акваторией Черного моря.

В публикации китайского издания Baijiahao говорится, что несколько дней назад вблизи российских границ появилась группа иностранных самолетов. ВКС РФ пришлось поднять в воздух несколько истребителей, чтобы предотвратить нарушение госграниц. По словам экспертов, ловкий ход российских пилотов обескуражил западных военных и обратил их в бегство, передает «ПолитРоссия».

Отмечается, что в состав иностранной авиационной группы входили французские истребители Rafale. Летчики НАТО не рассчитывали на легкую прогулку над Черным морем, но, даже несмотря на это, реакция России на их приближение стала полной неожиданностью. Дело в том, что обычно россияне отправляют на перехват аналогичное или большее количество своих истребителей, однако не в этот раз. Авторы статьи пишут, что этот хитрый ход российских ВКС заставил НАТО свернуть операцию в Черном море. Они ожидали увидеть не менее пяти истребителей, но в итоге им пришлось иметь дело всего с двумя соперниками.

«Французские летчики оцепенели из-за действий ВКС РФ. В итоге пилоты НАТО развернули свои машины и отправились назад», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что военная активность США в Черном море может повлечь катастрофические последствия. Речь идет о серьезной опасности не только для стран региона, но и для всего человечества.