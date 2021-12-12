Польша поставила ЕС ультиматум о выплате взносов в обмен на сокращение финансирования

Варшава, 12 декабря. Польша перестанет платить членские взносы в бюджет Евросоюза, если Брюссель сократит финансирование Варшавы. Об этом заявил глава минюста страны Збигнев Зебро.

По словам политика, Евросоюз должен пересмотреть обязательства Варшавы по энергетической и климатической политике, которые «приводят к стремительному росту цен на электроэнергию».

«Польше следует накладывать вето на решения ЕС, требующие единогласного одобрения, в ответ на шантаж ЕС», — высказался Зебро в интервью изданию Financial Times.

Также глава ведомства пообещал прекращение выплат в бюджет ЕС, если разногласия между Брюсселем и Варшавой усилятся. Зебро назвал оправданным этот шаг и добавил, что Евросоюз «незаконно» отказывает Польше в деньгах из общего бюджета.

Ранее Польша потребовала от Еврокомиссии провести антимонопольное расследование в отношении «Газпрома». Речь идет о чрезмерном, по версии Варшавы, использовании роли «монополиста» на европейском энергетическом рынке.