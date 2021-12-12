Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 декабря 21:30
21:26
Общество
Пятеро африканцев с подозрением на «Омикрон» помещены на карантин в Новой Москве
21:26
Шоу-бизнес
Ксения Бородина показала разбитые локти после падения в шоу «Ледниковый период»
21:22
Шоу-бизнес
Дана Борисова может стать VIP-свахой в шоу «Давай поженимся!»
21:19
Весь мир
Глава Госдепа предлагает странам Юго-Восточной Азии дружить против Китая
21:19
Шоу-бизнес
Дмитрий Маликов предстал на предновогоднем фото с непубличной супругой
21:18
Шоу-бизнес
Певец Андрей Ковалев назвал скандалы в российских ток-шоу инсценировкой
21:16
Общество
Лукашенко поздравил Клару Новикову с юбилеем и отметил ее исключительный артистизм
21:13
Шоу-бизнес
Дана Борисова обвинила Елену Хангу в колдовстве из зависти
21:10
Шоу-бизнес
Музыкальный продюсер Виктор Дробыш назвал избалованной певицу Настасью Самбурскую
21:05
Происшествия
Подросток сбил шесть человек в попытке уйти от полиции на западе Украины
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Польша поставила ЕС ультиматум о выплате взносов в обмен на сокращение финансирования

Политика
Польша поставила ЕС ультиматум о выплате взносов в обмен на сокращение финансирования
pixabay.com

Варшава, 12 декабря. Польша перестанет платить членские взносы в бюджет Евросоюза, если Брюссель сократит финансирование Варшавы. Об этом заявил глава минюста страны Збигнев Зебро.

По словам политика, Евросоюз должен пересмотреть обязательства Варшавы по энергетической и климатической политике, которые «приводят к стремительному росту цен на электроэнергию».

«Польше следует накладывать вето на решения ЕС, требующие единогласного одобрения, в ответ на шантаж ЕС», — высказался Зебро в интервью изданию Financial Times.

Также глава ведомства пообещал прекращение выплат в бюджет ЕС, если разногласия между Брюсселем и Варшавой усилятся. Зебро назвал оправданным этот шаг и добавил, что Евросоюз «незаконно» отказывает Польше в деньгах из общего бюджета.

Ранее Польша потребовала от Еврокомиссии провести антимонопольное расследование в отношении «Газпрома». Речь идет о чрезмерном, по версии Варшавы, использовании роли «монополиста» на европейском энергетическом рынке.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Польша поставила ЕС ультиматум о выплате взносов в обмен на сокращение финансирования
Збигнев Зебро евросоюз польша
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать