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Нагиев подшутил над Орбакайте, дочь которой вбежала на эфир «Отцы и дети»
Шоу-бизнес
Нагиев подшутил над Орбакайте, дочь которой вбежала на эфир «Отцы и дети»
instagram.com  /  @orbakaite_k

Москва, 12 декабря. Старшая дочь главной Примадонны РСФСР Аллы Пугачевой, певица и актриса Кристина Орбакайте пришла на шоу «Две звезды. Отцы и дети». Кристина оказалась в кресле жюри, пишет Teleprogramma.pro.

Вместе с другими представителями шоу-бизнеса звезда оценивала выступления участников проекта — дуэты, состоящие из отцов и их детей. Когда на сцене оказалась певица Варвара с сыном Ярославом, помочь Кристине Орбакайте вызвалась ее дочь Клава, которая в этот момент находилась за кулисами. Девочке стало интересно, и она пришла к маме.

Искрометный телеведущий Дмитрий Нагиев тут же обратил внимание на пополнение в рядах жюри и выдал порцию шуток.

«Ты по ходу программы, похоже, родила, Кристина?» — обратился ведущий к Кристине Орбакайте.

«Да. Это привычное для меня занятие», — улыбнулась она в ответ.

«Представь нам даму, — попросил Дмитрий. – Это, как я понимаю, дочка Клава?»

«Как ты понимаешь, да», — ответила Кристина Орбакайте.

Клавдия родилась у Орбакайте в браке с Михаилом Земцовым. Пара познакомилась в 2004 году случайно. Кристина шла на вечеринку, которую устроил Игорь Николаев, но перепутала клуб, а там ее ожидал Михаил.

Уже спустя год Земцов сделал Орбакайте предложение. В 2005 они поженились, и в 2012 году родилась долгожданная Клавдия. Это произошло 30 марта в Майами, в одной из престижных клиник.

Также у Кристины Орбакайте есть двое детей от предыдущих браков — сыновья Никита и Дени, для Михаила Земцова Клава — первенец.

Певица заранее знала, как назовет дочь. Для нее важно, чтобы имя звучало красиво и на английском, и на русском языках. Имя «Клавдия», по-английски «Клаудия», понравилось и бабушке Алле Борисовне, которая в юности восхищалась певицей Клавдией Шульженко.

Ранее сообщалось, как девятилетняя Клавдия появилась в клипе у матери.

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Все новости / Шоу-бизнес / Нагиев подшутил над Орбакайте, дочь которой вбежала на эфир «Отцы и дети»
кристина орбакайте дмитрий нагиев дочь клавдия земцова отцы и дети
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