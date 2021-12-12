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Леонков: новая американская концепция «взлома» российских систем ПВО потерпит фиаско

  /   Обновлено: 12 декабря 2021 19:52
Армия
Леонков: новая американская концепция «взлома» российских систем ПВО потерпит фиаско
Федеральное агентство новостей

Москва, 12 декабря. США не удастся прорвать российскую систему противовоздушной обороны с помощью новой концепции «ракетных грузовиков», заявил военный эксперт Алексей Леонков.

В интервью изданию «ПолитРоссия» он прокомментировал сообщение о том, что ВВС США хотят оснастить свои военно-транспортные самолеты мощными ракетами, чтобы повысить огневую мощь на поле боя и создать «дыры» в российской обороне. По словам Леонкова, новая американская концепция «взлома» российских систем ПВО потерпит фиаско.

«Это ракеты-приманки в транспортниках. В США считают, что наши комплексы ПВО ошибутся и будут по этим ракетам тратить свой боекомплект. У нас сейчас работает система оповещения на дальность до шести тысяч километров. Она идентифицирует все летательные аппараты», – объяснил эксперт.

По его словам, обмануть российские системы у американцев не получится. Он считает абсолютно бессмысленной идею спасать с помощью транспортников дорогостоящие бомбардировщики. Эксперт добавил, что для эшелонированной ПВО эти самолеты будут легкой мишенью из-за своей неповоротливости.

«На дальних рубежах противника будут встречать самолеты наших ВКС, а у них есть ракеты класса "воздух — воздух" большой дальности. Они будут выходить в таком режиме на свои цели, что вероятный противник этого даже предугадать не сможет», – подытожил он.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ опережает США по новому вооружению. Между странами сохраняется ядерный паритет, однако другие виды оружия Москва разрабатывает быстрее.

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россия сша пво транспортники
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