Киев, 12 декабря. Внутренняя и внешняя политика Зеленского говорит о том, что он реализует четкий план по уничтожению государственности Украины.

Вряд ли украинский гарант делает это из-за своей личной прихоти. Все похоже на то, что он выполняет чьи-то приказы, толкая Украину к пропасти, то есть к распаду и исчезновению с карты Европы.

Таким мнением с гостями студии телеканала «НАШ» поделился украинский политолог Алексей Калиниченко, комментируя скандал с истерикой заместителя министра внутренних дел Украины Александра Гогилашвили. Как известно, последний накануне устроил громкие разборки на блокпосте на въезде в Донецкую область. Его машину остановили для проверки, когда он направлялся в зону ООС. Замминистра остановил авто не сразу, после чего набросился на военнослужащих, которые посмели вообще остановить столь высокопоставленного чиновника. После того, как Гогилашвили привлек внимание СМИ своим недостойным поведением, журналисты выяснили, что он получил диплом правоведа всего за год до назначения на должность сомнительным путем. В итоге оказалось, что заместителем министра он вообще стал по знакомству, благодаря тому, что его жена работала в «95 квартале». Ко всему прочему, Гогилашвили приехал в Киев из России и скорее всего так и не получил украинского паспорта, то есть само его назначение ударило по всей антироссийской идеологии украинской власти.

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Именно этот инцидент бурно обсуждали в студии «НАШего», когда Калиниченко предложил самое правдоподобное объяснение неадекватной кадровой политики Зеленского и его команды. Политолог напомнил, что подобными назначениями славились и другие президенты Украины, устраивая по знакомству абсолютно некомпетентных людей на важные руководящие должности. Но все же у предшественников Владимира Зеленского это были единичные случаи. Он же ввел бездарную кадровую политику в абсолют, поставив у руля страны неизвестно кого. Такая политика, естественно, не может не вызывать подозрений.

«У нас сейчас сложилась ситуация, когда каждый министр не соответствует той должности, которую он занимает. Я уже не говорю про министра обороны. Это человек, абсолютно далекий от тех вещей, где он в принципе должен показывать профессионализм, знания и главное — результат. Такого еще в нашей истории не было. Деструктивная практика у нас продолжается и подводит к одной мысли: А кто, собственно руководит этим процессом? Сам ли Зеленский? Я думаю, что ему отдают четкие приказы уничтожить государственность Украины, разрушить экономику и в целом уничтожить страну. Я, кажется, даже догадываюсь, кто может отдавать такие приказы. Это наши соседи, но не те, кого рады были бы обвинить наши записные патриоты. России незачем разрушать Украину. Хотели бы, еще в 2014 году обрубили торговлю с нами, и через год Украины не стало бы. США нужен целый плацдарм. А вот Польша всегда мечтала вернуть свои территории и готова реализовать свои мечты, как только Украина окончательно посыплется. Это, конечно лишь догадка, но никто другой на ум не приходит», — раскрыл истинную подоплеку глупой кадровой политики власти Калиниченко.

Политолог добавил, что Офис президента с каждой новой ротацией в Кабинете министров лишь усугубляет общую проблему и уже, на самом деле, уничтожил немалую часть государственных институтов.

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