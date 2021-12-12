Разведенная Любовь Успенская забыла о сексе в своей жизни

Москва, 12 декабря. Исполнительница шансона Любовь Успенская рассказала в эфире телешоу «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ, что она развелась со своим бывшим мужем и получает много внимания от поклонников. Между тем певица пожаловалась на нехватку секса в ее жизни.

По словам Успенской, она официально развелась со своим мужем, бизнесменом Александром Плаксиным после 34 лет брака. Шансонье называет себя свободной женщиной и признается, что ей очень много дарят подарков ее поклонники, в том числе картины, дорогую мебель и автомобили. Журналисты также поинтересовались у певицы, как она отмечает Международный день секса. Успенская заявила, что не праздновала этот день.

«Я вообще не знаю, что это такое, честно говоря, я не праздновала», — призналась певица.

Ранее исполнительница русского шансона Любовь Успенская поделилась с подписчиками в Instagram архивной фотографией с ныне покойным народным артистом Александром Градским. Она прокомментировала известие о его смерти словами из его песни «Как молоды мы были». Успенская заявила, что ежедневно от новостей у нее «разрывается сердце».