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Разведенная Любовь Успенская забыла о сексе в своей жизни

  /   Обновлено: 12 декабря 2021 19:53
Шоу-бизнес
Разведенная Любовь Успенская забыла о сексе в своей жизни
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 12 декабря. Исполнительница шансона Любовь Успенская рассказала в эфире телешоу «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ, что она развелась со своим бывшим мужем и получает много внимания от поклонников. Между тем певица пожаловалась на нехватку секса в ее жизни.

По словам Успенской, она официально развелась со своим мужем, бизнесменом Александром Плаксиным после 34 лет брака. Шансонье называет себя свободной женщиной и признается, что ей очень много дарят подарков ее поклонники, в том числе картины, дорогую мебель и автомобили. Журналисты также поинтересовались у певицы, как она отмечает Международный день секса. Успенская заявила, что не праздновала этот день.

«Я вообще не знаю, что это такое, честно говоря, я не праздновала», — призналась певица.

Ранее исполнительница русского шансона Любовь Успенская поделилась с подписчиками в Instagram архивной фотографией с ныне покойным народным артистом Александром Градским. Она прокомментировала известие о его смерти словами из его песни «Как молоды мы были». Успенская заявила, что ежедневно от новостей у нее «разрывается сердце».

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Все новости / Шоу-бизнес / Разведенная Любовь Успенская забыла о сексе в своей жизни
секс отношения любовь успенская
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