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Армения, Таиланд и Турция вошли в топ популярных у россиян стран для «зимовки»

Общество
Армения, Таиланд и Турция вошли в топ популярных у россиян стран для «зимовки»
pixabay.com

Москва, 12 декабря. Самой популярной страной у жителей России для длительных путешествий в зимний период стала Армения. Второе и третье места разделили Таиланд и Турция соответственно.

Первую пятерку лидеров замкнули Азербайджан и Шри-Ланка. При этом наиболее популярными городами для поездок зимой стали Ереван, Пхукет, Баку, Коломбо и Стамбул. Исследование провели аналитики сервиса «Яндекс.Путешествия».

«Мы видим, что интерес к длительным зимним поездкам за рубеж постепенно восстанавливается. По сравнению с прошлым годом количество пользователей, которые решили провести зиму в теплых уголках планеты, выросло на 20%. Их пока на 60% меньше, чем до пандемии, но тренд положительный», — рассказала руководитель сервиса Ирина Рейдер.

До пандемии самыми востребованными направлениями для поездок зимой были Вьетнам и Индонезия. Однако в этом году их место заняли Сербия и Шри-Ланка. Интерес россиян к Таиланду увеличился в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом.

Россия тем временем вошла в пятерку государств по скорости восстановления туристических потоков. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

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Армения зима путешествия
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