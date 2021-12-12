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Замначальника НМ ДНР Басурин: республика надеется на мир после разговора Путина и Байдена

  /   Обновлено: 12 декабря 2021 19:36
Армия
Замначальника НМ ДНР Басурин: республика надеется на мир после разговора Путина и Байдена
Федеральное агентство новостей

, 12 декабря. Переговоры президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом должны способствовать миру в Донецкой Народной Республике, выразил надежду замначальника Народной Милиции ДНР Эдуард Басурин.

Встреча двух глав государств состоялась в онлайн-формате 7 декабря. Главной темой разговора стала ситуация вокруг Украины, помимо нее президенты обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.

«После встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Джо Байдена можно сказать, что сейчас наступила тишина. Надеемся, что переговоры, которые прошли, приведут к миру на нашей многострадальной земле», — заявил Басурин в эфире «России-1».

Также замначальника НМ ДНР отметил, что применение на территории республики американских противотанковых ракетных комплексов Javelin, кадры с которыми демонстрируют украинские военные, зафиксировано не было.

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