АвтоВАЗ может выпустить рестайлинговую версию седана Lada Vesta Sport

Тольятти, 12 декабря. Выпуск обновленного седана Lada Vesta Sport может начаться в 2023 году, сообщает паблик Kviring Drive в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на источники в подразделении концерна «АвтоВАЗ» Lada Sport.

Рестайлинговая версия, по данным инсайдеров, получит модернизированный 1,8-литровый бензиновый агрегат ВАЗ-21179. Если верить слухам, автомобиль не только избавиться от своих «болячек», но и станет мощнее предшественника. Под капотом у Lada Vesta Sport 145 лошадиных сил. Мотор работает в паре с пятиступенчатой «механикой» от Renault.

Не исключено также, что после выхода обновленной версии АвтоВАЗ сделает из Lada Vesta Sport полноценное семейство автомобилей, добавив к спорт-седану универсал Vesta SW Sport. Этот автомобиль неоднократно видели на тестах, однако до серийного производства пока не дошло.

Автолюбитель и путешественник Петр Груздев ранее переделал внедорожник Lada Niva Legend в седельный тягач. Машина получила обновленную механическую трансмиссию и самоблокирующийся дифференциал в обоих мостах.