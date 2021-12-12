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Путин поблагодарил жителей страны за поддержку его курса по развитию России

  /   Обновлено: 12 декабря 2021 19:32
Политика
Путин поблагодарил жителей страны за поддержку его курса по развитию России
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 12 декабря. Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан страны за поддержку усилий по сохранению и развитию страны, а также по стабилизации внутренней ситуации.

По словам главы государства, если бы он не чувствовал поддержку народа, ничего бы не удалось сделать. Путин отметил, что в непростой ситуации люди поверили ему и поддержали этот курс.

Также президент поделился ощущениями от принятия важных для России решений, которые были весьма непростыми.

«Если ты внутренне убежден в том, что ты прав, в том, что ты действуешь исключительно в интересах народа России, это в конечном итоге оказывается правильным выбором — результативным, приносящим реальные плоды, которые сказываются на укреплении российской государственности», — добавил он в фильме «Россия. Новейшая история» на канале «Россия-1».

Ранее в Кремле сообщили, что Путину очень понравились переговоры в формате видео с главой Белого дома Джо Байденом. Президент РФ заявил, что очень хочет встретиться со своим американским коллегой лично.

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Все новости / Политика / Путин поблагодарил жителей страны за поддержку его курса по развитию России
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