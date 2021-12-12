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Экс-избранница Павла Табакова показала фото дочери от актера

  /   Обновлено: 12 декабря 2021 19:31
Шоу-бизнес
Экс-избранница Павла Табакова показала фото дочери от актера
instagram.com  /  @tabakov_pavel

Москва, 12 декабря. Актриса Софья Синицына поделилась трогательным кадром дочери Мии. Бывшая возлюбленная актера Павла Табакова показала, как собирает ребенка на прогулку зимой.

Павел Табаков и Софья Синицына уже год являются родителями, однако лишь недавно перестали скрывать эту новость от прессы. Так, артистка начала делиться с подписчиками фото и видео с радостными моментами, которые ей дарит общение с дочерью Мией. Синицына опубликовала кадр в Stories, где показала белоснежный зимний наряд ребенка.

Экс-избранница Павла Табакова показала фото дочери от актера
Prt Scr instagram.com / @yasinitsyna

Незадолго до этого Синицына также поделилась забавными фото и видео с дочерью в домашней обстановке, где можно увидеть сходство девочки с отцом. Стоит отметить, новость о дочери Павла Табакова раскрыла ее бабушка Марина Зудина. Актриса решила поделиться кадрами, на которых ее сыновья готовились к церемонии крещения.

Табаков также не стал уходить от расспросов об отцовстве и отношениях с Синицыной. Актер признался, что не живет с бывшей избранницей и ребенком. Вскоре артиста заметили на свидании с предполагаемой новой возлюбленной. Пара отправилась на закрытую вечеринку, где также присутствовала Зудина.

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Все новости / Шоу-бизнес / Экс-избранница Павла Табакова показала фото дочери от актера
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