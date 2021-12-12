Экс-избранница Павла Табакова показала фото дочери от актера

Москва, 12 декабря. Актриса Софья Синицына поделилась трогательным кадром дочери Мии. Бывшая возлюбленная актера Павла Табакова показала, как собирает ребенка на прогулку зимой.

Павел Табаков и Софья Синицына уже год являются родителями, однако лишь недавно перестали скрывать эту новость от прессы. Так, артистка начала делиться с подписчиками фото и видео с радостными моментами, которые ей дарит общение с дочерью Мией. Синицына опубликовала кадр в Stories, где показала белоснежный зимний наряд ребенка.

Prt Scr instagram.com / @yasinitsyna

Незадолго до этого Синицына также поделилась забавными фото и видео с дочерью в домашней обстановке, где можно увидеть сходство девочки с отцом. Стоит отметить, новость о дочери Павла Табакова раскрыла ее бабушка Марина Зудина. Актриса решила поделиться кадрами, на которых ее сыновья готовились к церемонии крещения.

Табаков также не стал уходить от расспросов об отцовстве и отношениях с Синицыной. Актер признался, что не живет с бывшей избранницей и ребенком. Вскоре артиста заметили на свидании с предполагаемой новой возлюбленной. Пара отправилась на закрытую вечеринку, где также присутствовала Зудина.