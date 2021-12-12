Победившую на чемпионате JGTC 1994 года Ferrari выставили на аукцион

Токио, 12 декабря. Японцы выставили на продажу одну из редких Ferrari F40. Автомобиль был несколько раз модифицирован и имеет богатую историю, сообщает портал Car.ru.

Ferrari F40 будет представлена на аукционе BH Auction. Основная ценность машины состоит в том, что именно на ней команда Taisan выиграла чемпионат JGTC 1994 года. Впоследствии автомобиль переделали для еды на обычных дорогах.

Изначально модель была выполнена в дорожной модификации, однако специалисты Taisan доработали подвеску и аэродинамический обвес, чтобы соответствовать стандарту JGTC. После всех изменений Ferrari оснастили прямоточной выпускной системой.

Итальянская компания ранее анонсировала первый электрический спорткар. Предварительно его премьера назначена на 2025 года.