Тяжелобольному модельеру Вячеславу Зайцеву стало лучше после двух реабилитаций

Москва, 12 декабря. Легендарный 83-летний модельер-художник Вячеслав Зайцев уже несколько лет борется с болезнью Паркинсона. После двух перенесенных реабилитаций Зайцев начал нормально говорить.

Недавно модельер с трудом мог выговаривать слова из-за болезни Паркинсона. Медики частично восстановили здоровье Зайцева, но передвигаться самостоятельно он все еще не может. По словам знаменитости, самое главное, что он вернул себе дар речи и стал нормально выговаривать слова. Об этом стало известно из телешоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

«Очень тяжелая болезнь, она все-таки прогрессирует, и мало приятная от этого», — прокомментировал свое состояние Зайцев.

Модельеру стало лучше после необходимых для него процедур, заявил бывший директор Дома моды Зайцева Николай Головин. По его словам, полгода назад Зайцев находился в плачевном состоянии. Головин рассказал, что его буквально выносили на руках со светских мероприятий.

Ранее сообщалось, что модельер Вячеслав Зайцев появился в новом ролике своих близких друзей, семьи Гарафутдиновых. Пользователи Сети раскритиковали видео с участием больного дизайнера.