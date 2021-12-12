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Оксана Самойлова похвасталась подарком Джигана на девятую годовщину их свадьбы

  /   Обновлено: 12 декабря 2021 19:27
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова похвасталась подарком Джигана на девятую годовщину их свадьбы
instagram.com  /  @samoylovaoxana

Москва, 12 декабря. Фотомодель и блогер Оксана Самойлова похвасталась подписчикам в соцсети Instagram подарком, который сделал ей ее муж рэпер Джиган на девятую годовщину их свадьбы. Он подарил ей кольцо с драгоценным камнем.

Самойлова состоит в отношениях с рэпером уже 12 лет. В 2012 году пара поженилась. Сегодня они празднуют девятую годовщину свадьбы. Фотомодель призналась, что за годы совместной жизни с ними много произошло и плохого, и хорошего. Девушка отметила, что в эту особенную дату ей хочется вспоминать только о хорошем.

«Например, неделю назад Джиган отменил гастроли, потому что был день рождения у тещи... Или про то как утром подарил мне очень заветную мечту, еще и на три карата больше, чем я хотела», — написала Самойлова в соцсети.

Оксана Самойлова похвасталась подарком Джигана на девятую годовщину их свадьбы
Prt Scr instagram.com / @samoylovaoxana

Пара отправилась праздновать девятую годовщину свадьбы во Франции. Самойлова в историях Instagram показала, как они обедали лягушачьими лапками, а так же как им выносили блюда, которые ели французские короли. Фотомодель также выложила ностальгическую фотографию с Джиганом, сделанную на фоне Эйфелевой башни в Париже в 2010 году.

Оксана Самойлова похвасталась подарком Джигана на девятую годовщину их свадьбы
Prt Scr instagram.com / @samoylovaoxana

Ранее общественник Юрий Оболонский подал в суд на рэпера Джигана. Он обвинил его в пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних, а также оскорблениях и унижениях.

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Все новости / Шоу-бизнес / Оксана Самойлова похвасталась подарком Джигана на девятую годовщину их свадьбы
свадьба самойлова джиган
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