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Бывшая жена Романа Жукова уверена, что ее дочь умерла из-за грехов родителей

Шоу-бизнес
Бывшая жена Романа Жукова уверена, что ее дочь умерла из-за грехов родителей
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 12 декабря. Бывшая жена музыканта Романа Жукова Елена поделилась переживаниями из-за трагической потери дочери Лизы. Она уверена: ребенок ушел из жизни по вине родителей.

Трагедия в семье Романа Жукова произошла почти 10 лет назад. Тогда дочь артиста Лиза скончалась в результате несчастного случая на детской площадке. С тех пор брак музыканта с Еленой распался, а безутешная мать убеждена, что причина смерти ее ребенка связана с обманом: якобы артист «кинул» человека, предлагавшего ему сделку. На эти деньги Жуков купил дом, в котором его семья не нашла благополучия. Об этом Жукова рассказала в соцсетях.

«Вот эти деньги мы вложили в покупку таунхауса, и бывший знал, что это ему с рук не сойдет. Дом принес много проблем: там умер работник, нас кидали на деньги рабочие. В тот год родилась Вика и умерла Лиза. И я чуть тогда не умерла от потери крови, когда рождалась Вика. Бог сохранил жизнь Вике и мне, но за грехи родителей забрал Лизу», — убеждена Жукова.

Экс-жена артиста регулярно навещает могилу дочери. Она также отметила, что планирует разделить имущество, нажитое в браке. По ее словам, как только процедура будет завершена, она вернет деньги человеку, которого якобы обманул ее бывший муж.

Телеведущий Лев Новоженов также поделился переживаниями из-за смерти дочери Александры. Артист назвал настоящую причину ее ухода из жизни.

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Все новости / Шоу-бизнес / Бывшая жена Романа Жукова уверена, что ее дочь умерла из-за грехов родителей
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