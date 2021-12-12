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Кроссовер Kia Sportage появится в России с двумя двигателями

Общество
Кроссовер Kia Sportage появится в России с двумя двигателями
kia.ru  /  ООО «Киа Россия и СНГ»

Москва, 12 декабря. Росстандарт выдал Одобрение типа транспортного средства на новый кроссовер Kia Sportage. Модель пока сертифицирована только с двумя бензиновыми атмосферными агрегатами.

Речь идет об «атмосферниках» объемом 2,0 и 2,5 литра. Мощность каждого — 149 и 190 лошадиных сил соответственно. Базовый двигатель работает в паре с шестиступенчатой «механикой» или «автоматом». Доступен как передний, так и полный привод.

Представители Kia ранее рассказали, что новый Kia Sportage появится на российском рынке во второй половине следующего года. Четвертое поколение модели будет стоить от 1,9 млн рублей. Кроссовер уже бьет рекорды по продажам у себя на родине, в Южной Корее.

Тем временем готовятся спецверсии Sportage, Sorento и Telluride, которые получат обозначения X-Line и X-Pro. С технической стороны ничего не изменится, а экстерьер поменяется за счет нескольких дополнительных элементов.

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Все новости / Общество / Кроссовер Kia Sportage появится в России с двумя двигателями
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