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La Stampa: США могут разменять Украину на лояльность России в противостоянии с Китаем

Политика
La Stampa: США могут разменять Украину на лояльность России в противостоянии с Китаем
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Рим, 12 декабря. Соединенные Штаты готовы пожертвовать Украиной ради поддержки России в ходе столкновения с Китаем. Таким мнением поделилась итальянская газета La Stampa.

По данным издания, самой слабой шахматной фигурой на международной арене на данный момент является украинское государство. Во время российско-американских переговоров о Киеве на самом деле речь идет о Пекине, раскрыли правду об истинной роли Украины на мировой сцене итальянские журналисты.

В La Stampa отметили, что визит российского лидера Владимира Путина в Индию перед онлайн встречей с американским коллегой Джо Байденом для подписания соглашения о военной помощи со стороны Нью-Дели, который является противником Пекина, символизирует о том, что Китаю придется в будущем «отпустить» Россию.

Авторы статьи подчеркнули, что на сегодняшний день Москва занимает самое большое место для комбинаций в треугольнике с китайской и американской сторонами.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин нанес сокрушительный удар по Соединенным Штатам, проведя переговоры с премьер-министром Индии Нарендой Моди. Об этом заявили авторы китайского издания Sohu.

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