Путин: В 90-е Россия утратила часть суверенитета страны

Москва, 12 декабря. Российская Федерация утратила часть суверенитета в 1990-е годы, рассказал глава государства Владимир Путин в фильме «Россия. Новейшая история» на телеканале «Россия-1».

По словам российского лидера, он столкнулся с этим, когда занимал пост председателя правительства в 1999 году. Путин отметил, что в 1990-е годы страна была в достаточно слабом состоянии.

«Была зависима от различного рода финансовых инструментов и механизмов, от политических, внутриполитических. В этом смысле можно с сожалением констатировать, что Россия на тот момент утратила значительную часть своего суверенитета», — подчеркнул президент РФ.

Ранее глава государства рассказал, что Запад в 1990-е годы надеялся, что Российская Федерация со временем распадется. Он отметил, что лично видел карты, на которых РФ изображали разбитой на несколько самостоятельных государств. Речь об этом шла в его беседе с президентом одной из Восточно-Европейских стран.