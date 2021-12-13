США объявили дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Китае

Telegram-канал «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает о решении президента США Джо Байдена объявить дипломатический бойкот зимней Олимпиады в Китае, намерении Парижа конкурировать с Пекином, используя «французские стратегии», критике в адрес Штатов и их союзников со стороны главы МИД КНР на Балийском демократическом форуме, американском оружейном эмбарго в отношении Камбоджи, ухудшении отношений между Китаем и ЕС, а также разрыве официальных связей Никарагуа с Тайванем.

Азиатско-Тихоокеанский регион

Министр иностранных дел Китая Ван И раскритиковал США и «некоторые западные страны» за их нежелание признавать его страну демократическим государством. По его мнению, Китай обладает собственной процветающей демократией.

Комментарий главы МИД КНР прозвучал 9 декабря на ежегодном Балийском демократическом форуме, который Индонезия провела в онлайн-формате. Мероприятие прошло одновременно с началом двухдневного виртуального «Саммита за демократию», организованного президентом США Джо Байденом.

«На протяжении многих лет Соединенные Штаты и некоторые западные страны клеймили Китай и другие развивающиеся страны как недемократические. За этим стоит высокомерие и предвзятое отношение Запада к другим цивилизациям», — заявил Ван И.

Американцы не пригласили на «Саммит за демократию» не только Китай, но и большинство стран Юго-Восточной Азии, включая таких важных партнеров как Сингапур и Таиланд. В свою очередь, Пекин умело использовал сложившуюся ситуацию, чтобы обернуть спор о демократии в свою пользу. КНР уже давно пытается продвинуть концепцию «общей судьбы», привлекая азиатские страны к боле тесному сотрудничеству во всех сферах, а также стараясь выдавить из Азиатско-Тихоокеанского региона США и их западных союзников.

Couldn't resist a chuckle as Wang Yi claimed China as a true democracy in opening panel of Bali Democracy Forum 9 Dec. Speaking after him, I said there is no excuse for supporting autocracy in name of eco development or poverty reduction, since democracies also do well here pic.twitter.com/uF8MoWMyOU — Amitav Acharya (@AmitavAcharya) December 9, 2021

Посл Франции в Индо-Тихоокеанском регионе Кристоф Пено заявил, что Париж намерен конкурировать с Пекином, используя «французские стратегии».

По словам Пено, региональные подходы Франции во многом соответствуют политике Европейского союза, которая также направлены на содействие стабильности, безопасности, процветанию и устойчивому развитию посредством продвижения демократии, верховенства закона, прав человека и международного права. Он также отметил, что Париж восстановил «определенную степень доверия» с союзниками США, но не с Австралией, которая отказалась от контракта на строительство французских подлодок после создания оборонного альянса AUKUS c американцами и британцами.

Стратегии Франции сосредоточены на многосторонности, верховенстве закона и призваны продвигать идею «инклюзивного Индо-Тихоокеанского региона». Для этого Париж усилит участие в урегулировании региональных кризисов, защите морских путей, борьбе с терроризмом, радикализацией и организованной преступностью.

Французы будут укреплять партнерские отношения с такими крупными игроками, как Австралия, Индия, Индонезия, Япония, Сингапур и Южная Корея, а также расширять взаимодействие с региональными организациями. Париж рассматривает Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) как неотъемлемую часть архитектуры многополярного региона, «где никто не останется в стороне и ни одна страна не сможет стать гегемоном».

«Стратегии АСЕАН, ЕС и Франции имеют много общего, поэтому мы найдем способ перенести их на регион», — добавил Кристоф Пено.

French Ambassador to the Indo-Pacific Christophe Penot is visiting Singapore, and stopped by @IISS_org this pm for a private roundtable on French policy in the region post-Aukus. Wide-ranging discussion, with @MohanCRaja, @le2huong and others. Merci Ambassador ????????????. pic.twitter.com/jGipFMH0Ze — james crabtree (@jamescrabtree) December 6, 2021

Камбоджа

Министерство торговли США 8 декабря ввело эмбарго на поставки оружия в Камбоджу из-за коррупции, нарушений прав человека и растущего влияния вооруженных сил Китая. Принятые меры также ограничивают доступ королевства к американской продукции двойного назначения и услугам военной разведки.

«Мы призываем правительство Камбоджи добиться значительного прогресса в борьбе с коррупцией и нарушениями прав человека, а также работать над уменьшением влияния вооруженных сил КНР в Камбодже, которое угрожает региональной и глобальной безопасности», — заявила министр торговли Джина Раймондо.

Отношения между Соединенными Штатами и Камбоджей остаются натянутыми с 2019 года, когда The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц США сообщила, что Пекин и Пномпень якобы подписали секретное соглашение, дающее Китаю доступ к базе Реам на 30 лет с последующим автоматическим продлением договора каждые 10 лет. Никаких доказательств американское издание так и не предоставило.

Федеральное агентство новостей /

Оружейное эмбарго продолжает американскую политику давления на Пномпень, который все больше сближается с Пекином. В июле Вашингтон исключил Камбоджу из программы предоставления стипендий для обучения в элитных военных академиях США. А в ноябре ввел санкции в отношении двух высокопоставленных камбоджийских военных, заподозрив их в «сговоре с целью получения прибыли от деятельности, связанной со строительством и модернизацией объектов военно-морской базы Реам».

В ответ премьер-министр Камбоджи Хун Сен приказал военным сдать на склады или уничтожить все американское оружие в королевстве.

«Необходимо изъять все американское оружие и военную технику, если таковые имеются, поместив его на склады или уничтожив. Это предупреждение следующему поколению камбоджийцев, которые возглавят правительство. Если они хотят иметь независимый оборонный сектор, пожалуйста, не используйте американское оружие», — сказал он.

Несмотря на растущие разногласия в американо-камбоджийских отношениях, 10 декабря в Пномпень прибыл советник Госдепартамента Дерек Шолле. В рамках своего небольшого турне по региону он также посетил Индонезию.

Визит Шолле связан с попытками Вашингтона добиться сотрудничества со странами Юго-Восточной Азии «в оказании давления на хунту Мьянмы с целью прекращения насилия и освобождения политических заключенных». Основная роль в решении мьянманского кризиса сейчас возложена на АСЕАН, где в 2022 году председательствует Камбоджа. Это также значит, что в следующем году королевство примет ряд крупных международных саммитов, на которых обычно присутствуют официальные лица США, включая президента.

I had a productive and informative meeting today with Deputy Prime Minister and Foreign Minister Prak Sokhonn in Phnom Penh, where we discussed U.S. engagement in Southeast Asia, the ongoing crisis in Burma, and Cambodia’s role as @ASEAN chair in 2022. pic.twitter.com/iBrZoJuNa1 — Derek Chollet (@CounselorDOS) December 10, 2021

Китай

Администрация президента США Джо Байдена 6 декабря заявила, что не будет направлять официальных лиц на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине в феврале следующего года. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, дипломатический бойкот объявлен в знак протеста против «продолжающегося геноцида и преступлений против человечности в Синьцзяне, а также других нарушений прав человека».

Американцев уже поддержали Австралия, Великобритания и Канада. Новая Зеландия также не будет отправлять своих официальных представителей в Пекин, но по формальной причине — из-за пандемии COVID-19. Париж открыто отказался присоединиться к дипломатическому бойкоту Олимпиады. Франция, которая 1 января станет председателем в Европейском совете, будет добиваться скоординированного ответа ЕС на решение США.

Canada will join its allies in a diplomatic boycott of the 2022 Winter Olympics in Beijing to send China a message over its human rights record, Prime Minister Justin Trudeau said https://t.co/yLBEwBV3aU pic.twitter.com/xkh7NI2Lnb — Reuters (@Reuters) December 9, 2021

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах сказал, что он сохраняет политический нейтралитет в этом вопросе. Он также подчеркнул, что ключевым моментом является участие спортсменов в Олимпийских играх.

Пекин выразил решительное несогласие с действиями президента Джо Байдена, а Министерство иностранных дел Китая пообещало принять контрмеры.

«Использование США, Австралией, Великобританией и Канадой олимпийской платформы для политических манипуляций является непопулярным и самоизолирующим шагом. Они неизбежно заплатят за свои проступки», — заявил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

China says U.S. will 'pay the price' for diplomatic boycott of Olympics https://t.co/dBsqphERX5 pic.twitter.com/ly2hXOvMpX — Reuters (@Reuters) December 7, 2021

Тайвань

Делегация из Словакии в составе 18 высокопоставленных чиновников и 25 представителей бизнеса посетила Тайвань с 5 по 10 декабря. Возглавлял группу заместитель министра экономики Кароль Галек.

«Тот факт, что мы сегодня здесь, несмотря на пандемию, объясняется тем, что мы полны решимости и привержены сотрудничеству с Тайванем», — сказала Люсия Кишш, генеральный директор по экономическому сотрудничеству и развитию Министерства иностранных дел Словакии.

В это же время Европейский союз предупредил, что подаст против Китая иск во Всемирную торговую организацию (ВТО), если подтвердятся сообщения о блокировании торговли между КНР и Литвой со стороны Пекина. Ранее литовские бизнесмены заявили, что китайские таможенники ограничили экспорт и импорт товаром между двумя странами.

Китайско-литовских отношения сильно ухудшились после того, как прибалтийское государство разрешило Тайваню открыть у себя де-факто посольство под названием «Тайваньское представительство», вместо обычного «Тайбэйского офиса». Новое название подчеркивает самостоятельную позицию острова, который Пекин считает своей мятежной провинцией. В результате Китай отозвал своего посла из Литвы, на что Вильнюс ответил симметрично.

Проблемы в двусторонних отношениях Китая с отдельными странами Европейского союза оказывают все больше влияния на позицию ЕС в целом. Брюссель постепенно отходит от своей нейтрально-положительной и прагматичной политики, чаще критикует Пекин по ряду внутренних вопросов, а также сильнее ориентируется на американские стратегии сдерживания КНР, в которых Тайваню отводится важнейшее место.

The Slovak delegation’s visit is at an end. Friendships were deepened, cooperation fostered & exchanges expanded. We thank #Taiwan's???????? #EU???????? partners for the strong showing of support & real commitment to forging a brighter future for both countries. Safe travels to #Slovakia????????! pic.twitter.com/7yBboR3jvU — 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) ???????? (@MOFA_Taiwan) December 10, 2021

Власти Никарагуа 9 декабря официально разорвали связи с Тайванем и возобновили отношения с КНР. Таким образом, количество стран признающих Китайскую Республику сократилось до 14.

Причиной такого шага, вероятнее всего, является не столько успешная политика Китая, сколько растущие разногласия между Манагуа и Вашингтоном. В ответ Государственный департамент США заявил, что «фиктивные выборы 7 ноября» лишают правительство Даниэля Ортеги мандата представлять никарагуанский народ и разрывать дипломатические связи с «неизменным партнером» Тайванем.

VIDEO: Nicaragua switches its diplomatic allegiance from Taiwan to China, meaning just 14 nations now recognize the democratic island that Beijing has vowed to one day seize pic.twitter.com/H8GI2TJQMO — AFP News Agency (@AFP) December 10, 2021

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.