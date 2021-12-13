Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 декабря 08:09
08:00
Весь мир
США объявили дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Китае
08:00
Политика
Публицист Союстов: Конфликт интересов членов НАТО может запустить процесс разрушения Альянса
07:50
Общество
Дерматолог Дмитриев призвал тщательно следить за появлением новых родинок на теле
07:47
Общество
Мошенники начали похищать деньги россиян под предлогом продажи подарочных карт
07:42
Общество
Диетолог-нутрициолог Караева предупредила о риске отеков из-за молочных продуктов
07:35
Происшествия
Жительница Сахалина спасла жизнь соседке-диабетику и обокрала ее при полицейских и врачах
07:33
Общество
Снег и до трех градусов мороза ожидаются в понедельник в Москве
07:33
Общество
Гидрометцентр продлил в Москве «желтый» уровень погодной опасности
07:27
Происшествия
Водитель Land Cruiser получил перелом позвоночника в ДТП с грузовиком в Новосибирске
07:20
Происшествия
Дело об убийстве экс-депутата Новосибирска Ивана Митряшина передано в суд
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

США объявили дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Китае

Весь мир
США объявили дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Китае
Федеральное агентство новостей  / 

Telegram-канал «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает о решении президента США Джо Байдена объявить дипломатический бойкот зимней Олимпиады в Китае, намерении Парижа конкурировать с Пекином, используя «французские стратегии», критике в адрес Штатов и их союзников со стороны главы МИД КНР на Балийском демократическом форуме, американском оружейном эмбарго в отношении Камбоджи, ухудшении отношений между Китаем и ЕС, а также разрыве официальных связей Никарагуа с Тайванем.

Азиатско-Тихоокеанский регион

Министр иностранных дел Китая Ван И раскритиковал США и «некоторые западные страны» за их нежелание признавать его страну демократическим государством. По его мнению, Китай обладает собственной процветающей демократией.

Комментарий главы МИД КНР прозвучал 9 декабря на ежегодном Балийском демократическом форуме, который Индонезия провела в онлайн-формате. Мероприятие прошло одновременно с началом двухдневного виртуального «Саммита за демократию», организованного президентом США Джо Байденом.

«На протяжении многих лет Соединенные Штаты и некоторые западные страны клеймили Китай и другие развивающиеся страны как недемократические. За этим стоит высокомерие и предвзятое отношение Запада к другим цивилизациям», — заявил Ван И.

Американцы не пригласили на «Саммит за демократию» не только Китай, но и большинство стран Юго-Восточной Азии, включая таких важных партнеров как Сингапур и Таиланд. В свою очередь, Пекин умело использовал сложившуюся ситуацию, чтобы обернуть спор о демократии в свою пользу. КНР уже давно пытается продвинуть концепцию «общей судьбы», привлекая азиатские страны к боле тесному сотрудничеству во всех сферах, а также стараясь выдавить из Азиатско-Тихоокеанского региона США и их западных союзников.

Посл Франции в Индо-Тихоокеанском регионе Кристоф Пено заявил, что Париж намерен конкурировать с Пекином, используя «французские стратегии».

По словам Пено, региональные подходы Франции во многом соответствуют политике Европейского союза, которая также направлены на содействие стабильности, безопасности, процветанию и устойчивому развитию посредством продвижения демократии, верховенства закона, прав человека и международного права. Он также отметил, что Париж восстановил «определенную степень доверия» с союзниками США, но не с Австралией, которая отказалась от контракта на строительство французских подлодок после создания оборонного альянса AUKUS c американцами и британцами.

Стратегии Франции сосредоточены на многосторонности, верховенстве закона и призваны продвигать идею «инклюзивного Индо-Тихоокеанского региона». Для этого Париж усилит участие в урегулировании региональных кризисов, защите морских путей, борьбе с терроризмом, радикализацией и организованной преступностью.

Французы будут укреплять партнерские отношения с такими крупными игроками, как Австралия, Индия, Индонезия, Япония, Сингапур и Южная Корея, а также расширять взаимодействие с региональными организациями. Париж рассматривает Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) как неотъемлемую часть архитектуры многополярного региона, «где никто не останется в стороне и ни одна страна не сможет стать гегемоном».

«Стратегии АСЕАН, ЕС и Франции имеют много общего, поэтому мы найдем способ перенести их на регион», — добавил Кристоф Пено.

Камбоджа

Министерство торговли США 8 декабря ввело эмбарго на поставки оружия в Камбоджу из-за коррупции, нарушений прав человека и растущего влияния вооруженных сил Китая. Принятые меры также ограничивают доступ королевства к американской продукции двойного назначения и услугам военной разведки.

«Мы призываем правительство Камбоджи добиться значительного прогресса в борьбе с коррупцией и нарушениями прав человека, а также работать над уменьшением влияния вооруженных сил КНР в Камбодже, которое угрожает региональной и глобальной безопасности», — заявила министр торговли Джина Раймондо.

Отношения между Соединенными Штатами и Камбоджей остаются натянутыми с 2019 года, когда The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц США сообщила, что Пекин и Пномпень якобы подписали секретное соглашение, дающее Китаю доступ к базе Реам на 30 лет с последующим автоматическим продлением договора каждые 10 лет. Никаких доказательств американское издание так и не предоставило.

США объявили дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Китае
Федеральное агентство новостей /

Оружейное эмбарго продолжает американскую политику давления на Пномпень, который все больше сближается с Пекином. В июле Вашингтон исключил Камбоджу из программы предоставления стипендий для обучения в элитных военных академиях США. А в ноябре ввел санкции в отношении двух высокопоставленных камбоджийских военных, заподозрив их в «сговоре с целью получения прибыли от деятельности, связанной со строительством и модернизацией объектов военно-морской базы Реам».

В ответ премьер-министр Камбоджи Хун Сен приказал военным сдать на склады или уничтожить все американское оружие в королевстве.

«Необходимо изъять все американское оружие и военную технику, если таковые имеются, поместив его на склады или уничтожив. Это предупреждение следующему поколению камбоджийцев, которые возглавят правительство. Если они хотят иметь независимый оборонный сектор, пожалуйста, не используйте американское оружие», — сказал он.

Несмотря на растущие разногласия в американо-камбоджийских отношениях, 10 декабря в Пномпень прибыл советник Госдепартамента Дерек Шолле. В рамках своего небольшого турне по региону он также посетил Индонезию.

Визит Шолле связан с попытками Вашингтона добиться сотрудничества со странами Юго-Восточной Азии «в оказании давления на хунту Мьянмы с целью прекращения насилия и освобождения политических заключенных». Основная роль в решении мьянманского кризиса сейчас возложена на АСЕАН, где в 2022 году председательствует Камбоджа. Это также значит, что в следующем году королевство примет ряд крупных международных саммитов, на которых обычно присутствуют официальные лица США, включая президента.

Китай

Администрация президента США Джо Байдена 6 декабря заявила, что не будет направлять официальных лиц на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине в феврале следующего года. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, дипломатический бойкот объявлен в знак протеста против «продолжающегося геноцида и преступлений против человечности в Синьцзяне, а также других нарушений прав человека».

Американцев уже поддержали Австралия, Великобритания и Канада. Новая Зеландия также не будет отправлять своих официальных представителей в Пекин, но по формальной причине — из-за пандемии COVID-19. Париж открыто отказался присоединиться к дипломатическому бойкоту Олимпиады. Франция, которая 1 января станет председателем в Европейском совете, будет добиваться скоординированного ответа ЕС на решение США.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах сказал, что он сохраняет политический нейтралитет в этом вопросе. Он также подчеркнул, что ключевым моментом является участие спортсменов в Олимпийских играх.

Пекин выразил решительное несогласие с действиями президента Джо Байдена, а Министерство иностранных дел Китая пообещало принять контрмеры.

«Использование США, Австралией, Великобританией и Канадой олимпийской платформы для политических манипуляций является непопулярным и самоизолирующим шагом. Они неизбежно заплатят за свои проступки», — заявил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Тайвань

Делегация из Словакии в составе 18 высокопоставленных чиновников и 25 представителей бизнеса посетила Тайвань с 5 по 10 декабря. Возглавлял группу заместитель министра экономики Кароль Галек.

«Тот факт, что мы сегодня здесь, несмотря на пандемию, объясняется тем, что мы полны решимости и привержены сотрудничеству с Тайванем», — сказала Люсия Кишш, генеральный директор по экономическому сотрудничеству и развитию Министерства иностранных дел Словакии.

В это же время Европейский союз предупредил, что подаст против Китая иск во Всемирную торговую организацию (ВТО), если подтвердятся сообщения о блокировании торговли между КНР и Литвой со стороны Пекина. Ранее литовские бизнесмены заявили, что китайские таможенники ограничили экспорт и импорт товаром между двумя странами.

Китайско-литовских отношения сильно ухудшились после того, как прибалтийское государство разрешило Тайваню открыть у себя де-факто посольство под названием «Тайваньское представительство», вместо обычного «Тайбэйского офиса». Новое название подчеркивает самостоятельную позицию острова, который Пекин считает своей мятежной провинцией. В результате Китай отозвал своего посла из Литвы, на что Вильнюс ответил симметрично.

Проблемы в двусторонних отношениях Китая с отдельными странами Европейского союза оказывают все больше влияния на позицию ЕС в целом. Брюссель постепенно отходит от своей нейтрально-положительной и прагматичной политики, чаще критикует Пекин по ряду внутренних вопросов, а также сильнее ориентируется на американские стратегии сдерживания КНР, в которых Тайваню отводится важнейшее место.

Власти Никарагуа 9 декабря официально разорвали связи с Тайванем и возобновили отношения с КНР. Таким образом, количество стран признающих Китайскую Республику сократилось до 14.

Причиной такого шага, вероятнее всего, является не столько успешная политика Китая, сколько растущие разногласия между Манагуа и Вашингтоном. В ответ Государственный департамент США заявил, что «фиктивные выборы 7 ноября» лишают правительство Даниэля Ортеги мандата представлять никарагуанский народ и разрывать дипломатические связи с «неизменным партнером» Тайванем.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.
Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / США объявили дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Китае
lu man
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать