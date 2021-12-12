Анна Нетребко в модном пуховике с отливом отметилась на итальянском курорте

Комо, 12 декабря. Декабрь 2021 года принес с собой тренд пуховиков ярко-оранжевого цвета. Некоторые с металлическим отливом, некоторые укороченные, а также есть и оверсайз-модели, которые народный стилист Эвелина Хромченко назвала «одеялом для слона», пишет Teleprogramma.pro.

Ведущая «Модного приговора» также рассказывала, что сейчас в тренде двубортные куртки. Эти модели неизменно стройнят, ведь двойной ряд пуговиц всегда делает фигуру компактнее.

Оперная певица Анна Нетребко сумела убить двух зайцев сразу, надев на себя в Комо двубортный пуховик с металлическим отливом. На итальянский курорт звезда прибыла с подругами и сестрой Натальей Эскильдсен. Сначала женщины отведали в ресторане дары моря, а затем отправились на прогулку в горы.

Теплая куртка по заветам Хромченко и вязаная шапка с брюками оказались к месту. Итальянские предгорья и их ветра были встречены отличным щитом из одежды.

Ранее, все в том же Комо, певица появилась в луке, который составлен полностью из вещей синего кляйновского оттенка.