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Анна Нетребко в модном пуховике с отливом отметилась на итальянском курорте
Шоу-бизнес
Анна Нетребко в модном пуховике с отливом отметилась на итальянском курорте
Instagram  /  anna_netrebko_yusi_ti

Комо, 12 декабря. Декабрь 2021 года принес с собой тренд пуховиков ярко-оранжевого цвета. Некоторые с металлическим отливом, некоторые укороченные, а также есть и оверсайз-модели, которые народный стилист Эвелина Хромченко назвала «одеялом для слона», пишет Teleprogramma.pro.

Ведущая «Модного приговора» также рассказывала, что сейчас в тренде двубортные куртки. Эти модели неизменно стройнят, ведь двойной ряд пуговиц всегда делает фигуру компактнее.

Оперная певица Анна Нетребко сумела убить двух зайцев сразу, надев на себя в Комо двубортный пуховик с металлическим отливом. На итальянский курорт звезда прибыла с подругами и сестрой Натальей Эскильдсен. Сначала женщины отведали в ресторане дары моря, а затем отправились на прогулку в горы.

Теплая куртка по заветам Хромченко и вязаная шапка с брюками оказались к месту. Итальянские предгорья и их ветра были встречены отличным щитом из одежды.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @anna_netrebko_yusi_tiago

Ранее, все в том же Комо, певица появилась в луке, который составлен полностью из вещей синего кляйновского оттенка.

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Все новости / Шоу-бизнес / Анна Нетребко в модном пуховике с отливом отметилась на итальянском курорте
италия анна нетребко отдых комо хромченко кляйновский цвет
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