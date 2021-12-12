Путин: восстановленная экономика стала базой для развития ОПК и российской армии

Москва, 12 декабря. Российским властям удалось многое сделать в развитии оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и армии на базе восстановленной экономики страны, заявил президент РФ Владимир Путин.

В интервью для фильма «Россия. Новейшая история» российский лидер рассказал, что восстановление экономики являлось приоритетной задачей для властей. Ее успешное возрождение стало базой для развития других важных направлений.

«Людям было дать возможность глоток чистого воздуха почувствовать, на этой базе восстанавливать оборонно-промышленный комплекс, восстанавливать наши научные школы и вооруженные силы. Действительно, многое в этом удалось сделать», — объяснил Путин.

Он отметил, что на сегодняшний день РФ является лидером в сфере создания современных видов вооружений. По его словам, с США сохраняется ядерный паритет, но Россия – страна номер один в мире по перспективным разработкам.