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Грозненский «Ахмат» победил подмосковные «Химки» в матче 18-го тура РПЛ

Спорт
Грозненский «Ахмат» победил подмосковные «Химки» в матче 18-го тура РПЛ
ТАСС  /  Сергей Фадеичев

Грозный, 12 декабря. «Ахмат» нанес разгромное поражение «Химкам» в игре 18-го тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22.

«Ахмат» со счетом 4:1 обыграл «Химки» в матче РПЛ, состоявшемся в Грозном 12 декабря. В первом тайме подопечные Андрея Талалаева заработали два одиннадцатиметровых удара. Оба пенальти реализовал полузащитник Артем Тимофеев.

Во втором тайме главный арбитр матча на «Ахмат-Арене» Алексей Амелин назначил третий одиннадцатиметровый в ворота «Химок». Его реализовал форвард Мохамед Конате. На 65-й минуте игры легионер «Ахмата» оформил дубль. Итоговый результат матча установил Александр Трошечкин, забивший единственный гол «Химок». Следующие игры в рамках РПЛ команды из Грозного и Подмосковья проведут в 2022 году.

Ранее в Москве завершился центральный матч 18-го тура чемпионата России по футболу. Столичное «Динамо» сыграло вничью с петербургским «Зенитом».

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футбол химки ахмат чемпионат россии рпл
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