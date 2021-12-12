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Глава Ассоциации пиротехников призвал покупать только сертифицированные изделия

  /   Обновлено: 12 декабря 2021 18:53
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Общество
Глава Ассоциации пиротехников призвал покупать только сертифицированные изделия
pixabay.com

Москва, 12 декабря. Председатель Ассоциации независимых пиротехников Сергей Волжин заявил, что для безопасности необходимо ответственно подходить к выбору праздничных фейерверков и петард.

Специалист отметил, что в первую очередь вся продукция должна иметь сертификаты. При этом пиротехнические изделия необходимо покупать только в специализированных магазинах, а не с рук или в палатках на рынке, добавил Волжин.

«Также необходимо помнить о том, что на коробке всегда должна стоять дата изготовления и срок годности, который обычно составляет порядка трех лет. Дольше коробка не должна храниться из-за возможности окисления бумажных стволов», — подытожил он в беседе с «Известиями».

Ранее Специалисты Роскачества дали рекомендации россиянам по использованию пиротехники. В первую очередь, следует убедиться в безопасном радиусе при запуске. Также категорически запрещено доверять запуск детям.

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безопасность фейерверк пиротехника
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