Глава Ассоциации пиротехников призвал покупать только сертифицированные изделия

Москва, 12 декабря. Председатель Ассоциации независимых пиротехников Сергей Волжин заявил, что для безопасности необходимо ответственно подходить к выбору праздничных фейерверков и петард.

Специалист отметил, что в первую очередь вся продукция должна иметь сертификаты. При этом пиротехнические изделия необходимо покупать только в специализированных магазинах, а не с рук или в палатках на рынке, добавил Волжин.

«Также необходимо помнить о том, что на коробке всегда должна стоять дата изготовления и срок годности, который обычно составляет порядка трех лет. Дольше коробка не должна храниться из-за возможности окисления бумажных стволов», — подытожил он в беседе с «Известиями».

Ранее Специалисты Роскачества дали рекомендации россиянам по использованию пиротехники. В первую очередь, следует убедиться в безопасном радиусе при запуске. Также категорически запрещено доверять запуск детям.