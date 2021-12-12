Премьер-министр Израиля отправился в ОАЭ на переговоры с наследным принцем Абу-Даби

Тель-Авив, 12 декабря. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет отправился в столицу Объединенных Арабских Эмиратов вечером 12 декабря, чтобы встретиться с наследным принцем Абу-Даби, шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном.

Переговоры запланированы на 13 декабря. Как сообщили в офисе израильского премьера, два лидера планируют обсудить укрепление связей между странами с акцентом на экономические и региональные проблемы.

«Я счастлив совершить исторический и первый визит такого рода. [Наши] отношения прекрасные и разветвленные, и мы должны продолжать развивать и укреплять их, а также строить теплый мир между двумя народами», — сказал Беннет перед вылетом.

רה"מ @naftalibennett המריא לביקור ראשון של ראש ממשלה ישראלי באיחוד האמירויות: "אני שמח להמריא לביקור היסטורי וראשון מסוגו. היחסים מצוינים וענפים, ועלינו להמשיך לטפח ולחזק אותם, ולבנות את השלום החם בין שני העמים" ????????????????



???? עומר מירון/ לע"מ pic.twitter.com/tfUZrQbPPW — החדשות - N12 (@N12News) December 12, 2021

Встреча пройдет на фоне обсуждения возвращения Тегерана и Вашингтона к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), ограничивающего иранскую ядерную программу. Мировые державы вернулись к дискуссиям в Вене две недели назад, однако западные участники заседаний посетовали на сложность продвижения процесса из-за нереалистичных требований со стороны Исламской Республики.

Тем временем Абу-Даби предпринял шаги по потеплению отношений с Тегераном. На прошлой неделе советник по национальной безопасности Эмиратов, шейх Тахнун бин Заид Аль Нахайян встретился с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Во время мероприятия глава исполнительной власти Исламской республики получил предложение посетить ОАЭ и встретиться с Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном.

#UAE - #Iran



UAE national security adviser Tahnoon Bin Zayed, sitting with his Iranian counterpart, Shamkhani.



In the other picture, Tahanon meets with the Iranian President, Raisi. During this meeting, Bin Zayed invited the Iranian President for an official visit to... (1/2) pic.twitter.com/ZcYoBpV6tJ — AbuAliEnglishBot (@AbuAliEnglishB1) December 6, 2021

На фоне сближения Ирана и ОАЭ высокопоставленный источник израильский дипломатический источник сообщил газете The Jerusalem Post, что, несмотря на последние события, грядущая встреча лидеров Израиля и ОАЭ считается ожидаемой и «не станет большой драмой». По его словам, это связано с тем, что Абу-Даби и Тегеран являются соседями и продолжали оставаться торговыми партнерами, даже когда эмиратцы были особенно обеспокоены угрозами со стороны Исламской республики.

В то же время источник сообщил, что «хеджирование Эмиратами своих ставок» не является хорошим знаком с точки зрения переговоров с Ираном в Вене.

«Они (ОАЭ — Прим. Ред.) видят опасность возвращения к нормализации [сделки] с Ираном 2015 года, поэтому они проявляют осторожность», — добавил источник.

After repeated cancellations by Netanyahu, Bennett's trip will be the first visit ever to the UAE by an Israeli prime ministerhttps://t.co/3OOO2otKKs — Haaretz.com (@haaretzcom) December 12, 2021

Из-за распространения штамма «Омикрон» поездка премьер-министра Израиля будет более ограниченной, чем первоначально планировалось, и встреча с наследным принцем Абу-Даби станет единственным пунктом повестки дня. Так, Беннет не поедет в Дубай, не посетит израильский павильон на выставке Expo-2020 и не встретится с бизнесменами для продвижения торговли с еврейским государством.

Кроме того, Беннет будет путешествовать с меньшим сопровождением, чем обычно. Представители прессы, которые были первоначально приглашены в поездку, были отозваны. Однако премьер все равно останется в Абу-Даби на ночь.

אני יוצא עכשיו לביקור הרשמי הראשון אי פעם של ראש ממשלה ישראלי באיחוד האמירויות.



הפוטנציאל הגלום בשותפות בין ישראל לאמירויות הוא עצום. ביחד, יש לנו אפשרות אמיתית ליצור מזרח תיכון יציב, משגשג יותר וחזק יותר.

וזוהי רק ההתחלה. ???????????????? pic.twitter.com/x8DjRnyhji — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) December 12, 2021

Посетив ОАЭ, Нафтали Беннет добьется внешнеполитического успеха, который не удавался даже экс-премьеру Биньямину Нетаньяху. Последний был вынужден отменить три поездки в Эмираты прошлой зимой, частично вследствие ограничений, связанных с коронавирусом, но также из-за того, что лидеры Абу-Даби отказались от перспективы стать опорой в его предвыборной кампании.

С тех пор министры Израиля совершали визиты в ОАЭ, но глава правительства никогда не прилетал в это государство Персидского залива. Напомним, что в конце июня руководитель МИД еврейского государства Яир Лапид посетил Дубай и Абу-Даби и подписал ряд соглашений с эмиратской стороной.

Foreign Ministers Lapid and bin Zayed sign an economic cooperation agreement between Israel and the UAE pic.twitter.com/2qYnBQ2jhO — Lahav Harkov (@LahavHarkov) June 29, 2021

Долгое время ОАЭ и Израиль поддерживали тайные связи, однако в сентябре 2020 года две страны официально нормализовали отношения в рамках «Авраамского договора». Во многом это случилось благодаря тому, что Тель-Авив пообещал отложить свой планы по захвату части Западного берега реки Иордан. Вскоре аналогичные сделки последовали с Бахрейном, Марокко и Суданом.

С тех пор официальные лица Эмирата мало говорили о палестинцах, и вместо этого взаимные опасения по поводу ядерной программы Ирана легли в основу взаимодействия между Израилем и Эмиратами.

Федеральное агентство новостей /

Благодаря улучшению отношений, коммерческие связи между еврейским государством и монархией Персидского залива значительно углубились: за первые семь месяцев 2021 года объем торговли между новыми партнерами составил более 600 миллионов долларов — примерно на 550 миллионов долларов больше, чем за аналогичный период 2020 года. Банки, университеты, авиакомпании и технологические фирмы двух стран подписали соглашения о партнерстве, а их армии провели совместные учения. Эмираты также создали инвестиционный фонд стоимостью 10 миллиардов долларов для проектов в Израиле.