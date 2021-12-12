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Премьер-министр Израиля отправился в ОАЭ на переговоры с наследным принцем Абу-Даби

Весь мир
Премьер-министр Израиля отправился в ОАЭ на переговоры с наследным принцем Абу-Даби
Global Look Press  /  Ilia Yefimovich / dpa

Тель-Авив, 12 декабря. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет отправился в столицу Объединенных Арабских Эмиратов вечером 12 декабря, чтобы встретиться с наследным принцем Абу-Даби, шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном.

Переговоры запланированы на 13 декабря. Как сообщили в офисе израильского премьера, два лидера планируют обсудить укрепление связей между странами с акцентом на экономические и региональные проблемы.

«Я счастлив совершить исторический и первый визит такого рода. [Наши] отношения прекрасные и разветвленные, и мы должны продолжать развивать и укреплять их, а также строить теплый мир между двумя народами», — сказал Беннет перед вылетом.

Встреча пройдет на фоне обсуждения возвращения Тегерана и Вашингтона к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), ограничивающего иранскую ядерную программу. Мировые державы вернулись к дискуссиям в Вене две недели назад, однако западные участники заседаний посетовали на сложность продвижения процесса из-за нереалистичных требований со стороны Исламской Республики.

Тем временем Абу-Даби предпринял шаги по потеплению отношений с Тегераном. На прошлой неделе советник по национальной безопасности Эмиратов, шейх Тахнун бин Заид Аль Нахайян встретился с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Во время мероприятия глава исполнительной власти Исламской республики получил предложение посетить ОАЭ и встретиться с Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном.

На фоне сближения Ирана и ОАЭ высокопоставленный источник израильский дипломатический источник сообщил газете The Jerusalem Post, что, несмотря на последние события, грядущая встреча лидеров Израиля и ОАЭ считается ожидаемой и «не станет большой драмой». По его словам, это связано с тем, что Абу-Даби и Тегеран являются соседями и продолжали оставаться торговыми партнерами, даже когда эмиратцы были особенно обеспокоены угрозами со стороны Исламской республики.

В то же время источник сообщил, что «хеджирование Эмиратами своих ставок» не является хорошим знаком с точки зрения переговоров с Ираном в Вене.

«Они (ОАЭ — Прим. Ред.) видят опасность возвращения к нормализации [сделки] с Ираном 2015 года, поэтому они проявляют осторожность», — добавил источник.

Из-за распространения штамма «Омикрон» поездка премьер-министра Израиля будет более ограниченной, чем первоначально планировалось, и встреча с наследным принцем Абу-Даби станет единственным пунктом повестки дня. Так, Беннет не поедет в Дубай, не посетит израильский павильон на выставке Expo-2020 и не встретится с бизнесменами для продвижения торговли с еврейским государством.

Кроме того, Беннет будет путешествовать с меньшим сопровождением, чем обычно. Представители прессы, которые были первоначально приглашены в поездку, были отозваны. Однако премьер все равно останется в Абу-Даби на ночь.

Посетив ОАЭ, Нафтали Беннет добьется внешнеполитического успеха, который не удавался даже экс-премьеру Биньямину Нетаньяху. Последний был вынужден отменить три поездки в Эмираты прошлой зимой, частично вследствие ограничений, связанных с коронавирусом, но также из-за того, что лидеры Абу-Даби отказались от перспективы стать опорой в его предвыборной кампании.

С тех пор министры Израиля совершали визиты в ОАЭ, но глава правительства никогда не прилетал в это государство Персидского залива. Напомним, что в конце июня руководитель МИД еврейского государства Яир Лапид посетил Дубай и Абу-Даби и подписал ряд соглашений с эмиратской стороной.

Долгое время ОАЭ и Израиль поддерживали тайные связи, однако в сентябре 2020 года две страны официально нормализовали отношения в рамках «Авраамского договора». Во многом это случилось благодаря тому, что Тель-Авив пообещал отложить свой планы по захвату части Западного берега реки Иордан. Вскоре аналогичные сделки последовали с Бахрейном, Марокко и Суданом.

С тех пор официальные лица Эмирата мало говорили о палестинцах, и вместо этого взаимные опасения по поводу ядерной программы Ирана легли в основу взаимодействия между Израилем и Эмиратами.

Премьер-министр Израиля отправился в ОАЭ для переговоров с наследным принцем Абу-Даби
Федеральное агентство новостей /

Благодаря улучшению отношений, коммерческие связи между еврейским государством и монархией Персидского залива значительно углубились: за первые семь месяцев 2021 года объем торговли между новыми партнерами составил более 600 миллионов долларов — примерно на 550 миллионов долларов больше, чем за аналогичный период 2020 года. Банки, университеты, авиакомпании и технологические фирмы двух стран подписали соглашения о партнерстве, а их армии провели совместные учения. Эмираты также создали инвестиционный фонд стоимостью 10 миллиардов долларов для проектов в Израиле.

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