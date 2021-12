Мексика создаст международную группу для борьбы с торговлей людьми

Мехико, 12 декабря. Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард объявил о создании международной группы по борьбе с торговлей людьми и нелегальной миграцией. Это заявление было сделано в рамках расследования недавней трагедии в штате Чьяпас, где в результате аварии грузовика, перевозившего мигрантов, погибло 55 человек.

????MEXICO: TRAGIC TRUCK CRASH IN CHIAPAS, SOUTHERN MEXICO!????



At least 54 people have been killed & more injured after the truck they were being transported in crashed in #Chiapas State, Southern Mexico.#BreakingNews pic.twitter.com/x7qIxlLSaP