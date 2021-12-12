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Мексика создаст международную группу для борьбы с торговлей людьми

Весь мир
Мексика создаст международную группу для борьбы с торговлей людьми
Global Look Press  /  Yahir Ceballos/dpa

Мехико, 12 декабря. Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард объявил о создании международной группы по борьбе с торговлей людьми и нелегальной миграцией. Это заявление было сделано в рамках расследования недавней трагедии в штате Чьяпас, где в результате аварии грузовика, перевозившего мигрантов, погибло 55 человек.

«Эти несчастья и боль должны способствовать повышению осведомленности и решению основных проблем, связанных с миграцией», — заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Свою поддержку инициативе мексиканского правительства выразили Гватемала, Эквадор, США, Гондурас и Доминиканская Республика. При этом официальные лица завили, что группа открыта к сотрудничеству для любой страны региона.

Эбрард сообщил, что каждая страна возьмет на себя расследование инцидентов, связанных с торговлей людьми на своей территории. Также будет создан механизм для оперативного и прямого обмена информацией.

Министр иностранных дел Гватемалы Педро Броло поддержал ужесточение наказаний за торговлю людьми. Он пригласил страны Северной Америки провести совещание высокого уровня для согласования миграционной политики.

Мексика является транзитной страной для мигрантов, которые направляются из стран Северного треугольника — Гондураса, Гватемалы и Эквадора — в США и Канаду. Именно по ее территории пролегают основные маршруты нелегальной миграции. Ежегодно тысячи беженцев становятся жертвами конкуренции среди мексиканских преступных группировок, которые контролируют миграционные потоки, а также сталкиваются с жестоким обращением со стороны сотрудников правительственных служб.

Мексика создаст международную группу для борьбы с торговлей людьми
Федеральное агентство новостей

Ранее о необходимости сдерживать миграционные потоки из стран Центральной Америки заявляли чиновники администрации Джо Байдена. В начале июня вице-президент США Камала Харрис посетила Гватемалу и Мексику, где провела переговоры, касающиеся сокращению количества беженцев, прибывающих на южную границу США. Тем не менее, усилия Белого дома, направленные на искоренение причин миграции, не увенчались успехом. В настоящее время в Соединенных Штатах фиксируют исторический рекорд по количеству беженцев, желающих попасть в страну, а масштабный пограничный кризис привел к существенному снижению рейтинга президента Байдена.

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