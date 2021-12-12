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Россиянам дали рекомендации по выбору выгодного банковского вклада

  /   Обновлено: 12 декабря 2021 18:43
Экономика
Россиянам дали рекомендации по выбору выгодного банковского вклада
bankibankroty.ru

Москва, 12 декабря. Клиентам кредитных организаций следует внимательно ознакамливаться с предлагаемыми условиями по депозитам. Такую рекомендацию дал директор департамента частного банковского обслуживания «Новикомбанка» Александр Сычков, пишет РИА Новости.

Эксперт призвал не покупаться на рекламные слоганы и тщательно изучать предложения на рынке. Один из универсальных критериев, на который Сычков посоветовал ориентироваться — капитализация.

«В первую очередь обращать внимание на то, с капитализацией вклад или нет, то есть добавляются ли начисленные проценты к телу вклада и с какой периодичностью это происходит. При равных номинальных ставках вклад с капитализацией процентов будет выгоднее», — объяснил представитель банка.

Центробанк ранее предложил проект банковских вкладов для бедных слоев населения. Инициатива предполагала создание финансового продукта, доходность по которому была бы привязана к уровню инфляции.

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новикомбанк капитализация финансовый сектор сычков
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