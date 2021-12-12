Глава избиркома Ливии рассказал о проблемах в подготовке к всеобщим выборам

Триполи, 12 декабря. Председатель Высшей избирательной комиссии (ВИК) Имад ас-Саих подтвердил, что президентские и парламентские выборы, намеченные на 24 декабря, собираются проводить своевременно, однако указал на попытки ряда политиков добиться их переноса. Об этом чиновник рассказал изданию Al Quds Al Arabi.

По его словам, вопрос об отсрочке проведения мероприятия, который поднимают стороны, связанные с организацией «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ), зависит от большого количества аспектов политических, технических и юридических. Далеко не все из них подконтрольны ВИК. При этом только Палата представителей вправе принять решение об изменении установленной даты.

Ас-Саих добавил, что после объявления окончательных списков кандидатов в президенты начнется этап предвыборной кампании. Процесс осуществляется в соответствии с тем порядком, который ранее запланировало ведомство.

Относительно выдвижения премьер-министра переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамида Дабибы он сказал, что тот предоставил справку о прекращении работы в качестве главы кабмина в соответствии с условиями Статьи 12 закона о выборах. Однако законность предъявленного документа может обжаловаться другими кандидатами в судебных органах страны.

twitter.com / @Dabaibahamid

Председатель ВИК прокомментировал информацию о нарушениях, которые отслеживались в избирательных участках и центрах. По его словам, они не представляют процентную долю, на которую можно ссылаться при определении судьбы всего плебисцита.

Имад ас-Саих добавил, что комиссия в состоянии гарантировать честность и беспристрастность предстоящего голосования. Он указал на стремления некоторых партий преувеличить масштаб проблемы в попытке подорвать избирательный процесс или обеспечить непризнание его результатов в будущем.

Глава ВИК подтвердил, что единственной целью митинга перед штаб-квартирой ведомства является саботирование его работы по подготовке к плебисциту. Нападение также не стало спонтанным действием. Заинтересованные стороны заранее спланировали эти события, чтобы помешать реализации воли ливийского народа.

В ночь с седьмого на восьмое декабря неизвестные штурмовали здание избиркома в столице страны. В ведомстве подтвердили проникновение группы лиц, назвавших себя «революционерами Триполи», на территорию объекта. После случившегося он признан небезопасным для работы.

twitter.com / @UNSMILibya

Имад ас-Саих добавил, что министерство внутренних дел ПНЕ не справляется с возложенными на него обязанностями по обеспечению безопасности плебисцита. Оно сталкивается с серьезными проблемами в этом вопросе.

«Мы ежедневно работаем в постоянной координации со службами безопасности, чтобы отслеживать ход подготовки в центрах и объектах, которые связаны с проведением избирательного процесса», — заявил председатель комиссии.

Накануне ВИК объявил, что публикация окончательного списка кандидатов на президентских выборах отложена на неопределенный срок. Причиной такого решения назвали согласование судебных и правовых процедур.

1 Организация запрещена на территории РФ.