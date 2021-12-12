Замсекретаря Совбеза РФ Аверьянов: «Саммит за демократию» преследовал антироссийские цели

Москва, 12 декабря. Американский «Саммит за демократию» преследовал антироссийские и антикитайские цели. Соответствующее заявление сделал первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов.

По мнению Аверьянова, Соединенные Штаты пытаются доказать самим себе, что они до сих пор остаются исключительной сверхмощной державой, занимающей главенствующее положение над другими государствами. Об этом он рассказал в ходе беседы с "Российской газетой".

«"Саммит за демократию" несет в себе антироссийский и антикитайский заряд», — высказал он свое мнение в интервью.

Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден открыл первый виртуальный «Саммит за демократию», организованный Вашингтоном. В мероприятии поучаствовали 110 стран со всех континентов, однако в списке приглашенных не оказалось России, Ирана, Китая, Таиланда, Саудовской Аравии, Турции, а также многих других государств.