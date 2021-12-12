Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 декабря 20:00
19:59
Происшествия
Обливший девушку и парня кислотой ревнивец выследил возлюбленных через Instagram
19:58
Политика
Зеленский попросил главу МВД и кабмин уволить замминистра Гогилашвили с поста
19:57
Армия
Baijiahao: ловкий ход ВКС РФ обратил в бегство пилотов НАТО над Черным морем
19:57
Политика
Польша поставила ЕС ультиматум о выплате взносов в обмен на сокращение финансирования
19:53
Шоу-бизнес
Анна Нетребко в модном пуховике с отливом отметилась на итальянском курорте
19:52
Армия
Леонков: новая американская концепция «взлома» российских систем ПВО потерпит фиаско
19:46
Новороссия
Донбасс сегодня: ВСУ готовили удар по больнице в Донецке, в ЛНР раскрыли фальсификации Киева
19:44
Происшествия
Мужчина погиб под колесами поезда в Брюховецком районе Кубани
19:43
Происшествия
Мальчик сломал позвоночник при катании со снежной горки в Ярославле
19:43
Политика
Политолог Калиниченко догадался, кто приказал Зеленскому уничтожить государственность Украины
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Таксист отдает заработанные за день деньги на помощь детям с онкологическими заболеваниями

1
Видео

Уфимский таксист Эдуард Асадуллин решил, что все заработанные за последний день каждого месяца деньги, включая чаевые, он будет отдавать онкологической лечебнице для помощи детям.

Это решение пришло к Эдуарду, когда он оказался в местной больнице. В глазах бродящих по коридору детей читалась тоска и уныние. Это произвело сильное впечатление на мужчину. Сразу после этого случая он решил устроиться в такси и начать помогать детям.

«Посмотрел на людей, которые там борются за жизнь. Посмотрел на потухшие глаза и вышел на крылечко. Через час закурил и понял, что проблем-то у меня вообще нет», — вспоминает Эдуард.

Уфимец пообещал себе, что в последний день каждого месяца будет усердно заниматься извозом. На все деньги, которые удастся заработать, он решил покупать продукты и отвозить их в больницу.

«Дал себе слово: как только я начну нормально зарабатывать, закрою долги, я начну помогать. Как только у меня в кошельке деньги появятся, лишняя тысяча», — добавил таксист.

В первый месяц Эдуарду удалось собрать 31 тысячу рублей. Но слух о таксисте-альтруисте начал быстро расходиться по соцсетям. Героическому примеру мужчины стали следовать и другие извозчики города, а также обычные люди. Уже на третий месяц благотворительного флешмоба собранная сумма составляла почти 350 000 рублей.

«Эдуард попросил составить список, что нам здесь необходимо, и мы составили. Он привез все, что мы заказывали, и наша просьба была выполнена на сто процентов. Это вода, сыпучие продукты, сухофрукты для компота, мясо, фрукты и чаи. И так, чтобы побаловать немножко родителей, тортик», — рассказала мама больного ребенка Кристина Ихсанова.

Эдуард объяснил, что принял решение всю собранную сумму делить поровну между нуждающимися семьями пропорционально количеству в них детей. Таким образом, по подсчетам таксиста, уже в ближайшее время по восемь тысяч рублей получат сорок детишек.

Вернуться назад
Все новости / Видео / Таксист отдает заработанные за день деньги на помощь детям с онкологическими заболеваниями
уфа таксист помощь больные дети
1 комментарий
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать