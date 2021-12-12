Таксист отдает заработанные за день деньги на помощь детям с онкологическими заболеваниями

Уфимский таксист Эдуард Асадуллин решил, что все заработанные за последний день каждого месяца деньги, включая чаевые, он будет отдавать онкологической лечебнице для помощи детям.

Это решение пришло к Эдуарду, когда он оказался в местной больнице. В глазах бродящих по коридору детей читалась тоска и уныние. Это произвело сильное впечатление на мужчину. Сразу после этого случая он решил устроиться в такси и начать помогать детям.

«Посмотрел на людей, которые там борются за жизнь. Посмотрел на потухшие глаза и вышел на крылечко. Через час закурил и понял, что проблем-то у меня вообще нет», — вспоминает Эдуард.

Уфимец пообещал себе, что в последний день каждого месяца будет усердно заниматься извозом. На все деньги, которые удастся заработать, он решил покупать продукты и отвозить их в больницу.

«Дал себе слово: как только я начну нормально зарабатывать, закрою долги, я начну помогать. Как только у меня в кошельке деньги появятся, лишняя тысяча», — добавил таксист.

В первый месяц Эдуарду удалось собрать 31 тысячу рублей. Но слух о таксисте-альтруисте начал быстро расходиться по соцсетям. Героическому примеру мужчины стали следовать и другие извозчики города, а также обычные люди. Уже на третий месяц благотворительного флешмоба собранная сумма составляла почти 350 000 рублей.

«Эдуард попросил составить список, что нам здесь необходимо, и мы составили. Он привез все, что мы заказывали, и наша просьба была выполнена на сто процентов. Это вода, сыпучие продукты, сухофрукты для компота, мясо, фрукты и чаи. И так, чтобы побаловать немножко родителей, тортик», — рассказала мама больного ребенка Кристина Ихсанова.

Эдуард объяснил, что принял решение всю собранную сумму делить поровну между нуждающимися семьями пропорционально количеству в них детей. Таким образом, по подсчетам таксиста, уже в ближайшее время по восемь тысяч рублей получат сорок детишек.