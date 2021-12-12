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Глава «Белорусов Крыма» Чегринец: делегацию из Минска поразил теплый прием в регионе

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Политика
Глава «Белорусов Крыма» Чегринец: делегацию из Минска поразил теплый прием в регионе
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Симферополь, 12 декабря. Теплый прием в Крыму и любовь местных жителей к белорусской культуре стали открытием для делегации из Минска. Об этом рассказал глава региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец.

Группа из пяти человек, в состав которой вошли общественники и политологи, посетила Крым с двухдневным визитом. Гости приняли участие в Ливадийском форуме и заседании экспертного клуба «Россия — Белоруссия».

«Делегация была поражена теплым приемом крымчан. Они не ожидали, что здесь любят, ценят и знают белорусскую культуру. Для них это было открытие», — отметил Чегринец.

По словам крымского общественника, теперь власти республики готовятся к визиту официальных лиц Белоруссии.

Ранее сообщалось, что президент РБ Александр Лукашенко намерен посетить полуостров. Глава государства заявил, что его поездка будет означать признание российского статуса Крыма.

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белоруссия крым Чегринец
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