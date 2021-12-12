В Совбезе РФ заявили о завершении эпохи военного доминирования США

Москва, 12 декабря. США по многим направлениям приходится догонять Россию и Китай, поэтому сегодня уже нельзя говорить об абсолютном военном доминировании американцев в мире, заявил первый замсекретаря Совбеза РФ Юрий Аверьянов.

По его словам, США прекрасно осознают, что краткая эпоха американской гегемонии, наступившая после окончания холодной войны, уходит в прошлое. Вашингтон постепенно утрачивает не только военное, но и экономическое влияние.

«Военное доминирование США в мире носит уже далеко не абсолютный характер, по многим направлениям американцам приходится догонять Россию и Китай», — заявил Аверьянов в интервью «Российской газете».

Он подчеркнул, что США остается только играть в идеологические игры, чтобы убедить другие страны в собственном превосходстве. Вашингтон также пытается выставить себя образцом демократии и навязать всем свое видение этого понятия.

Ранее сообщалось, что РФ впервые за много лет решила немного отойти от политики вежливой дипломатии. По словам экспертов, одним решением Москва заставила США учиться гибкости.