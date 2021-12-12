Новак: проект строительства газовой инфраструктуры на Сахалине завершат в ближайшее время

Москва, 12 декабря. Проект развития производства сжиженного природного газа (СПГ) и строительства инфраструктуры на Сахалине окончательно сформируют в ближайшее время, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

По итогам совещания с участием властей Сахалинской области он отметил, что уже в 2025 году планируется полностью завершить газификацию острова. Так, в регионе построят 1,2 тысячи километров газопроводов, благодаря чему удастся газифицировать свыше 35 тысяч домохозяйств, более 150 предприятий и котельных.

«Важный был вопрос, касающийся топливно-энергетического баланса в целом региона и обеспечения газом населенных пунктов, обеспечения энергией Курильских островов, сжиженным природным газом, договорились о совместных действиях, чтобы в ближайшее время уже окончательно сформировать проект по строительству необходимой инфраструктуры, развитию производства СПГ на острове Сахалин», — добавил Новак.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин ранее подписал распоряжение о выделении из резервного фонда свыше 890 млн рублей на завершение второго этапа строительства газового танкера для проекта «Арктик СПГ — 2».