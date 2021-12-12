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Вице-президент Боливии прибыл с официальным визитом в Венесуэлу

Весь мир
Вице-президент Боливии прибыл с официальным визитом в Венесуэлу
twitter.com  /  Официальный аккаунт МИД Венесуэлы

Каракас, 12 декабря. Вице-президент Боливии Дэвид Чокеуанка прибыл с официальным визитом в столицу Венесуэлы.

Источники в правительстве Боливии сообщают, что целью визита является укрепление двусторонних связей между странами. В ходе своей поездки Чокеуанка встретится с высокопоставленными чиновниками Боливарианской республики, с которыми он обсудит вопросы межгосударственного сотрудничества в нескольких областях.

«Я не в первый раз посещаю эту замечательную страну, в которую я приехал, чтобы продолжить работу по интеграции и укреплению дружбы между нашими братскими народами», — заявил вице-президент Боливии.

Визит состоится на следующий день после закрытия Всемирного народного конгресса за мир, который проходил в Каракасе в формате виртуальной конференции и был посвящен региональной интеграции.

Основное внимание саммита было уделено предложениям по преодолению социальных последствий пандемии COVID-19 и односторонним санкциям, применяемым США против государств-членов Боливарианского альянса для народов нашей Америки (ALBA-TCP).

Чокеуанка приветствовал проведение предстоящего саммита в Гаване и призвал латиноамериканское сообщество противостоять фашизму и империализму.

«Путь наших народов называется интеграцией. Наш континент был расчленен, мы были разделены, и они (США) посвятили себя систематическому разграблению наших природных ресурсов», — подчеркнул боливийский чиновник.

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