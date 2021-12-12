Вице-президент Боливии прибыл с официальным визитом в Венесуэлу

Каракас, 12 декабря. Вице-президент Боливии Дэвид Чокеуанка прибыл с официальным визитом в столицу Венесуэлы.

Источники в правительстве Боливии сообщают, что целью визита является укрепление двусторонних связей между странами. В ходе своей поездки Чокеуанка встретится с высокопоставленными чиновниками Боливарианской республики, с которыми он обсудит вопросы межгосударственного сотрудничества в нескольких областях.

#EnFotos ???? || La Vicepresidenta @delcyrodriguezv se reúne con su homólogo boliviano, David Choquehuanca @LaramaDavid, quién se encuentra de visita oficial en Venezuela, por primera vez desde que asumió el cargo de Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia ???????????????????? #11Dic pic.twitter.com/2iSXhqKJM7 — Cancillería Venezuela ???????? (@CancilleriaVE) December 12, 2021

«Я не в первый раз посещаю эту замечательную страну, в которую я приехал, чтобы продолжить работу по интеграции и укреплению дружбы между нашими братскими народами», — заявил вице-президент Боливии.

Визит состоится на следующий день после закрытия Всемирного народного конгресса за мир, который проходил в Каракасе в формате виртуальной конференции и был посвящен региональной интеграции.

Bolivia, la hija predilecta del Libertador



Un honor, recibir en esta cálida tierra la visita del Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia David Choquehuanca. pic.twitter.com/9ydjmFZNRs — Jose Alejandro Teran (@Jateranoficial) December 12, 2021

Основное внимание саммита было уделено предложениям по преодолению социальных последствий пандемии COVID-19 и односторонним санкциям, применяемым США против государств-членов Боливарианского альянса для народов нашей Америки (ALBA-TCP).

Чокеуанка приветствовал проведение предстоящего саммита в Гаване и призвал латиноамериканское сообщество противостоять фашизму и империализму.