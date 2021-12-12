Анамнез недели. Встреча президентов, закон о полиции и арест стрелка в МФЦ

В этой программе депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских обсудит насущные вопросы вместе с депутатом муниципального совета поселка Комарово Юрием Куликовым.

Эксперты проанализируют встречу Владимира Путина и Джо Байдена, которая состоялась 7 декабря и длилась более двух часов. Главной темой онлайн-саммита стала ситуация на российско-украинской границе.

Исходя из новых поправок, полицейские получат возможность проникать в жилье и другие помещения, а также на земельные участки для задержания преступников. Также сотрудники полиции смогут оцеплять здания и территории. Помогут ли данные полномочия более оперативно решать острые ситуации?

Суд арестовал москвича Сергея Глазова, который днем 7 декабря устроил стрельбу в многофункциональном центре на юго-востоке Москвы. На допросе Глазков сознался в совершении преступления, отметив, что стрелял по посетителям потому, что те верят в коронавирус.

Коллапс на дорогах Санкт-Петербурга. Почему власти не справляются с обрушившейся на город стихией и какие меры уже предпринимаются — узнаете в новом выпуске программы «Анамнез недели».