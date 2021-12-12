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Лента
12 декабря 23:01
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Общество
«Жалею о решении пойти гулять»: петербуржец получил серьезные ушибы из-за льда на тротуаре
22:40
Видео
Анамнез недели. Встреча президентов, закон о полиции и арест стрелка в МФЦ
21:55
Политика
Партия Рады ОПЗЖ призвала вернуться к внеблоковому статусу Украины
21:36
Политика
Политолог Федоров объяснил, зачем Байдену отправлять военных США в Восточную Европу
21:35
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Три человека пострадали из-за пожара в лаборатории завода в Норильске
21:26
Общество
Пятеро африканцев с подозрением на «Омикрон» помещены на карантин в Новой Москве
21:26
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21:19
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Анамнез недели. Встреча президентов, закон о полиции и арест стрелка в МФЦ

Видео

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