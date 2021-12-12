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Экс-депутат Денисенко не исключил, что позиция Зеленского ослабнет к концу 2022 года

Политика
Экс-депутат Денисенко не исключил, что позиция Зеленского ослабнет к концу 2022 года
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Федеральное агентство новостей

Киев, 12 декабря. Украина в 2023 году может погрузиться в кризис при президенте Владимире Зеленском. Об этом рассказал экс-депутат Рады, директор Украинского института будущего Вадим Денисенко.

Бывший парламентарий предрек стране четыре сценария, с которыми столкнется Зеленский в 2022 году. Первый вариант заключается в потере ключевых союзников на Западе, в то время как «партнеры» заключают соглашения по Украине без ее участия. В результате такого развития событий страна погрузится в глубокий кризис к 2023 году, полагает Денисенко.

Вторым сценарием является «война против всех» и ослабление позиции президента. Это может произойти в том случае, если Киев пойдет на компромиссы по Донбассу, которые станут триггером для внутреннего противостояния, пояснил экс-депутат.

«Как результат получаем то, что на конец 2022 года повторяем цикл и выходим на состояние лета 2021-го, только со слабым Зеленским», — констатировал бывший парламентарий.

Экс-депутат Денисенко не исключил, что позиция Зеленского ослабнет к концу 2022 года
Федеральное агентство новостей /

Третий сценарий предполагает борьбу президента Украины с несогласными внутри государства, захват контроля над силовым блоком и проведение «популистских» инициатив. Денисенко также допустил четвертый вариант — становление Зеленского «отцом нации». Экс-депутат полагает, что этому поспособствует масштабное событие.

Президент США Джо Байден ранее провел переговоры с Зеленским. Беседа состоялась спустя несколько дней после виртуального саммита российского лидера Владимира Путина с американским коллегой.

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украина зеленский денисенко
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