G7 призвала Белоруссию изменить курс на фоне миграционного кризиса

Ливерпуль, 12 декабря. «Группа семи» (G7) призвала руководство Белоруссии срочно изменить политический курс, выразив обеспокоенность тем, как в государстве соблюдаются права человека, и ситуацией с мигрантами на границе с Евросоюзом.

В коммюнике, принятом главами МИД стран G7, выражается «обеспокоенность по поводу действий властей Белоруссии» по якобы подавлению прав граждан. Министры иностранных дел государств «Группы семи» также раскритиковали предполагаемую «организацию режимом нелегальной миграции ради политических целей».

«Мы подтвердили наше недавнее заявление, призвав режим (президента Белоруссии Александра. — Прим. ред.) Лукашенко в срочном порядке изменить его курс», — сказано в коммюнике по завершении двухдневной встречи, которая проходила в Ливерпуле.

Ранее в британском городе стартовал саммит глав МИД стран G7. Дипломаты начали встречу с обсуждения ситуации на границе Российской Федерации и Украины.