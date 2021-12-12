Страны G7 пригрозили России серьезными последствиями в случае «вторжения» на Украину

Москва, 12 декабря. Страны «Большой семерки» (G7) заявили, что российское «вторжение» на Украину повлечет за собой серьезные последствия.

В опубликованном 12 декабря заявлении глав внешнеполитических ведомств G7 говорится, что Россия будет вынуждена заплатить высокую цену, если попытается «вторгнуться» на украинскую территорию.

«У России не должно быть сомнений, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и серьезную цену», — указано в заявлении.

В конце первого дня встречи глав МИД стран «Большой семерки» было выражено единство насчет последствий для России в случае эскалации обстановки на Украине. Подчеркивалось, что Москва должна идти по пути снижения дипломатической напряженности.

Ранее в Кремле неоднократно подчеркивали, что РФ ни на кого не собирается нападать. Там назвали обычной пропагандой распространяемые западными СМИ слухи о якобы готовящемся российском «вторжении».