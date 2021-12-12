«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Наталья Громушкина

Гостем нового выпуска «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном стала актриса Наталья Громушкина.

С Натальей Громушкиной мы встретились в Институте театрального искусства имени народного артиста СССР И.Д. Кобзона. Она с 2016 года преподает в этом вузе и ведет свой курс.

В возрасте шести лет Громушкина оказалась в детском коллективе при Гостелерадио СССР. Первым крупным событием в жизни Натальи стало участие в 9 лет в знаковом событии. Это был телемост между СССР и США, который вел Владимир Познер. Год спустя она стала самой юной участницей советско-американского мюзикла «Дитя мира». Громушкина прошла кастинг среди тысяч советских детей. Музыкальным руководителем проекта был Стас Намин и группа «Цветы». Принимали в нем участие Александр Малинин и Людмила Сенчина. В детском возрасте Наташе Громушкиной удалось сняться в нескольких советских фильмах, среди них такие знаковые картины, как: «До первой крови» и «Вечный муж».

Уже в 90-х, когда кинопроизводство практически остановилось, Громушкина делает выбор в пользу театра. Она заканчивает ГИТИС и затем работает в Театре Моссовета, а позднее и в Театре на Малой Бронной.

В 1997 предпринималась попытка реализовать проект первой киноэкспедиции в космос под названием «Тавро Кассандры» режиссера Юрия Кары. Отбирают для участия в нем среди большого количества претендентов Владимира Стеклова и Ольгу Кабо. Дублером Кабо после всех тренировок назначают Наталью Громушкину, а у Стеклова дублеров не было и вовсе. Ольга Кабо по семейным причинам после тренировок проект покинула, и Стеклов вместе с Громушкиной в декабре 1997 года были представлены в качестве основного экипажа. Однако реализоваться этой киноэкспедиции было не суждено по финансовым причинам. В 2000 году, за 19 дней до полета, проект был официально закрыт. Громушкина в интервью «Давай поговорим» о своей подготовке к киноэкспедиции говорит так: «Молодая была, дура, сейчас бы я сто раз подумала».

В 2000-х для Громушкиной начинается эпоха работы в мюзиклах. Филипп Киркоров решил стать продюсером российской постановки в мюзикле «Чикаго». Он пригласил для участия Наталью Громушкину сразу на две главные роли, а также Киркоров сам стал его участником. Лично мне памятен финал этого мюзикла, где Громушкина блистательно выступает с Анастасией Стоцкой. Вспоминая эту работу сегодня, Наталья отмечает, что как продюсер Киркоров — величина №1. Любопытным является то, что за несколько лет до участия в постановке Громушкина смотрела этот мюзикл в США и ходила на него вместе с Любовью Полищук. Тогда было полное понимание, что этот проект для Полищук идеально подходит. Однако ей так и не было суждено в нем себя реализовать.

Долгие годы Наталью Громушкину связывает дружба с Николаем Басковым. Она длится с подростковых лет и учебы. О самом Николае в интервью Громушкина высказалась с теплотой: «Коля был прекрасен. Он и сейчас бандит. Хулиганом был всегда».

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