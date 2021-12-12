Главные новости дня: 12 декабря

ФАН публикует дайджест событий 12 декабря.

Облитую кислотой 16-летнюю петербурженку ввели в искусственную кому

Врачи ввели в искусственную кому 16-летнюю петербурженку, которую из ревности облил кислотой бывший возлюбленный. По словам нынешнего парня, также пострадавшего, девушка получила очень серьезные повреждения. Молодого человека заключили под стражу до 8 января 2022 года.

В Кентукки показали последствия разрушительного торнадо

Уникальное видео, запечатлевшее последствия разрушительного торнадо в американском штате Кентукки, появилось в Сети. На кадрах можно увидеть полностью разрушенные дома, либо оставшиеся от жилых построек стены. Некоторые строения, которые еще вчера были обитаемы, превратились в груду досок. Губернатор штата Кентукки ранее заявлял, что число жертв ураганов может перевалить за сотню.

Global Look Press / Caromirna Sanchez/XinHua

Байден исключил отправку американских войск на Украину для войны с Россией

Отправка американского военного контингента на Украину в случае «вторжения» России никогда не рассматривалась властями Соединенных Штатов. Такое заявление сделал президент страны Джо Байден. Глава американского государства отметил, что в случае возможных полномасштабных военных действий армия США разместится в восточных странах НАТО. При этом последствия таких действий Москвы будут иметь только экономический характер.

Daily Mail: основатель WikiLeaks Ассанж перенес инсульт в лондонской тюрьме

Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж перенес инсульт в тюрьме Белмарш. Об этом написала газета Daily Mail со ссылкой на невесту заключенного Стеллу Моррис. Как отметила невеста, у Ассанжа случился инсульт 27 октября во время его выступления в Высоком суде Лондона по видеосвязи. Приступ мог быть вызван стрессом из-за затянувшегося судебного разбирательства со стороны США.

Global Look Press / John Stillwell/Pool

Российский пилот команды «Хаас» Мазепин пропустил гонку Гран-при Абу-Даби из-за COVID-19

Гонщик «Хаас» Никита Мазепин сдал положительный тест на коронавирус. Пресс-служба команды «Хаас» сообщила, что россиянин Никита Мазепин не примет участие в последней гонке чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в 2021 году.

СК начал проверку по факту разворота самолета у Сочи из-за неопознанного объекта

Следственный комитет организовал проверку по факту инцидента с самолетами в Сочи. Два воздушных судна авиакомпаний «Уральские авиалинии» и «Аэрофлот» развернули в воздушном пространстве из-за неизвестного лайнера. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя Центрального межрегионального СУ на транспорте СК России доложить об обстоятельствах произошедшего.

Командование ВДВ выразило благодарность экипажу за спасение транспортника под Псковом

Командование ВДВ РФ поблагодарило экипаж российских ВКС за спасение самолета с отказавшим двигателем в ходе недавних учений под Псковом. В сообщении Минобороны РФ говорится, что на плацу авиационного соединения состоялось торжественное построение. Генерал-майор Сергей Чубарыкин поблагодарил командира экипажа, старшего лейтенанта Максима Кабакова, который смог посадить неисправный самолет на неподготовленную площадку.

Федеральное агентство новостей / Альгис Микульскис

Путин: сотрудники ЦРУ в 1990-е годы ходили на ядерные объекты РФ, как на работу

Сотрудники американских спецслужб фактически имели свободный доступ к российским секретным объектам. Об этом рассказал президент Владимир Путин в фильме «Россия. Новейшая история». В 1990-х годах спецслужбам США не требовалось никаких усилий, чтобы знать обо всем происходившем на предприятиях ядерного комплекса РФ. Даже некадровые сотрудники наверняка отчитывались перед Госдепом и ЦРУ о результатах проделанной работы, подчеркнул глава государства.

Российские космонавты поздравили соотечественников с Днем Конституции

Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров поздравили россиян с Днем Конституции РФ с борта Международной космической станции. Дубров напомнил, что именно этот документ является определяющим в жизни граждан. Его коллега Шкаплеров отметил, что сегодняшний день является чем-то большим, чем торжественное событие.