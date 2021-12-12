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Певица Лариса Долина призналась, что научилась прощать предательство

  /   Обновлено: 12 декабря 2021 18:02
Шоу-бизнес
Певица Лариса Долина призналась, что научилась прощать предательство
Prt Scr youtube.com / НТВ

Москва, 12 декабря. Российская певица Лариса Долина призналась, что с возрастом она научилась прощать предательства других людей. Об этом Долина рассказала во время прямого эфира в соцсети Instagram.

По словам певицы, она поняла, что нужно прощать абсолютно все в этой жизни. Долина отметила, что она научилась прощать даже предательство, но забыть его она не может.

«По молодости я не прощала. Но с годами поняла, что надо учиться прощать абсолютно все и предательство в том числе. Я с этим столкнулась в своей жизни. Такой я человек — могу это простить, но забыть — нет», — заявила популярная певица.

Долина мало рассказывает о своей личной жизни. Исполнительница за свою жизнь уже трижды была замужем. Первым мужем Долиной был джазовый музыкант Анатолий Миончинский, с которым они прожили вместе семь лет. Вторым супругом у певицы был гитарист Виктор Митязов. Пара жила вместе 11 лет. Третий и самый продолжительный брак у Долиной оказался с бас-гитаристом Ильей Спицыным. Они прожили вместе 18 лет.

Ранее Лариса Долина призналась, что ради популярности в СССР ей приходилось петь песни, которые ей не нравились. Самой своей неудачной композицией Долина считает песню «Вы хотели мне что-то сказать».

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Все новости / Шоу-бизнес / Певица Лариса Долина призналась, что научилась прощать предательство
лариса долина Миончинский Митязов
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