Экстрасенс Иванов назвал дружбу с РФ залогом благополучия для стран, где живут русские

Москва, 12 декабря. Скрывающий свое лицо ясновидящий Дмитрий Иванов сделал неожиданный прогноз для стран, в которых проживают русские. В преддверии 2022 года он рассказал о судьбе Азербайджана, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.

По словам Иванова, в ближайшие десятилетия Азербайджан не будет ни с кем воевать. Кроме того, властям страны удастся стабилизировать экономику и повысить качество жизни людей за счет сближения с Россией. Что касается Белоруссии, то для жителей этой страны, по словам ясновидящего, хорошие времена подошли к концу. Иванов подчеркнул, что улучшить положение дел в государстве получится только в том случае, если Минск и Москва будут в хороших отношениях. Экстрасенс уверен, что страну ждут перестановки во власти, передает «Слово и Дело».

«С поста президента Лукашенко уйдет сам, никто его не снимет и не свергнет», – заявил Иванов.

В Казахстане сохранится стабильная ситуация, даже несмотря на то, что в ближайшие пять лет в стране будет наблюдаться экономический спад. Будущее Молдавии Иванов видит печальным с нынешним правительством. Он заявил, что дружба с РФ является залогом благополучия для стран, где живут русские.

«Политики в мире еще не поняли, что гегемон изменился. Примерно через три-пять лет Россия будет править миром», — подытожил он.

Ранее знаменитая ясновидящая Мэрилин Керро вызвала бурную реакцию среди пользователей соцсетей устрашающим пророчеством на 2022 год. Она решила не раскрывать сразу все карты и создала интригу, опубликовав лишь одну фразу в своем блоге.