Подписчики высмеяли образ Бузовой с черными носками в сочетании с босоножками

Москва, 12 декабря. Телеведущая Ольга Бузова поделилась кадром с промо нового эпизода белорусского шоу «Х-Фактор». Фолловеров смутил наряд исполнительницы, которая решила дополнить образ босоножками с черными носками.

Ольга Бузова продолжила работу на телевидении после реабилитации, которая потребовалась ей из-за травмы руки. Телезвезда опубликовала пост с анонсом очередного эпизода шоу «Х-Фактор», где она выступает в роли судьи и наставника проекта. Артистка выбрала для промо-кадра зеленый пиджак-оверсайз в сочетании с черным поясом и серебристыми босоножками. Смелым дополнением ее образа стали черные носки с аксессуарами.

Поклонники восприняли в штыки наряд телеведущей. Фолловеры высмеяли необычное решение звезды в комментариях к посту.

«Здесь вообще собран весь образ бомжстайл. Носки в сандалики, пиджачок с чужого плеча, перетянутый пояском. Этакий образ — что нашла в мусорном баке, то и надела»;



«Выгнать надо стилиста, носки с босоножками кошмарно смотрятся. Да и сегодняшний образ в целом отстой»; «Под туфли носки — это что-то новенькое», — писали фолловеры.

Несмотря на язвительную реакцию фолловеров, музыкальный критик Сергей Соседов ранее похвалил Бузову, высоко оценив ее трудолюбие. Журналист объяснил, почему считает артистку русской Мадонной.