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Нидерландский гонщик Ферстаппен впервые в карьере стал победителем сезона в «Формуле-1»

Спорт
Нидерландский гонщик Ферстаппен впервые в карьере стал победителем сезона в «Формуле-1»
instagram.com  /  @maxverstappen1

Абу-Даби, 12 декабря. Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен завоевал титул чемпиона мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».

Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен 12 декабря одержал победу на Гран-при Абу-Даби. Гонка состоялась на трассе «Яс Марина». На последнем круге пилот «Ред Булла» обошел семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.

Благодаря победе в последней гонке сезона Ферстаппен впервые в карьере выиграл сезон «Формулы-1». Хэмилтон уступил ему восемь очков и занял второе место в общем зачете. Его партнер по «Мерседесу» Валттери Боттас занял третью позицию.

Последнюю гонку сезона пропустил российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепина. По результатам ПЦР-теста 22-летнего российского спортсмена был выявлен COVID-19.

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Все новости / Спорт / Нидерландский гонщик Ферстаппен впервые в карьере стал победителем сезона в «Формуле-1»
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