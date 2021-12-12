Нидерландский гонщик Ферстаппен впервые в карьере стал победителем сезона в «Формуле-1»

Абу-Даби, 12 декабря. Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен завоевал титул чемпиона мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».

Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен 12 декабря одержал победу на Гран-при Абу-Даби. Гонка состоялась на трассе «Яс Марина». На последнем круге пилот «Ред Булла» обошел семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.

Благодаря победе в последней гонке сезона Ферстаппен впервые в карьере выиграл сезон «Формулы-1». Хэмилтон уступил ему восемь очков и занял второе место в общем зачете. Его партнер по «Мерседесу» Валттери Боттас занял третью позицию.

Последнюю гонку сезона пропустил российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепина. По результатам ПЦР-теста 22-летнего российского спортсмена был выявлен COVID-19.