Финансист Дайнеко перечислила способы эффективного накопления денег с зарплаты

Москва, 12 декабря. Чтобы научиться откладывать деньги с зарплаты, необходимо заранее планировать бюджет и все покупки на месяц, рассказала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

Экономия денег должна войти в привычку. После этого найдутся и другие способы отложить определенную сумму с зарплаты без лишнего дискомфорта. Ежемесячно следует сохранять 10% от заработка и не тратить их. Таким образом сформируется финансовая подушка безопасности.

«Важно получить удовольствие от процесса накапливания, добиться необходимого результата и главное — выработать привычку откладывать деньги при любом доходе. Все неожиданные траты могут быть учтены в виде статьи непредвиденных расходов в бюджете», — добавила Дайнеко в беседе с агентством «Прайм».

Финансовый эксперт Артем Майоров ранее заявил, что ускоряющийся рост инфляции приводит к «испарению» сбережений. Чтобы спасти деньги, можно обратить внимание на гособлигации, которые привязаны к индексу потребительских цен.