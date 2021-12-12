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Финансист Дайнеко перечислила способы эффективного накопления денег с зарплаты

  /   Обновлено: 12 декабря 2021 18:01
Экономика
Финансист Дайнеко перечислила способы эффективного накопления денег с зарплаты
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 12 декабря. Чтобы научиться откладывать деньги с зарплаты, необходимо заранее планировать бюджет и все покупки на месяц, рассказала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

Экономия денег должна войти в привычку. После этого найдутся и другие способы отложить определенную сумму с зарплаты без лишнего дискомфорта. Ежемесячно следует сохранять 10% от заработка и не тратить их. Таким образом сформируется финансовая подушка безопасности.

«Важно получить удовольствие от процесса накапливания, добиться необходимого результата и главное — выработать привычку откладывать деньги при любом доходе. Все неожиданные траты могут быть учтены в виде статьи непредвиденных расходов в бюджете», — добавила Дайнеко в беседе с агентством «Прайм».

Финансовый эксперт Артем Майоров ранее заявил, что ускоряющийся рост инфляции приводит к «испарению» сбережений. Чтобы спасти деньги, можно обратить внимание на гособлигации, которые привязаны к индексу потребительских цен.

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