Цены на автомобили в России могут продолжить расти до 2023 года

Москва, 12 декабря. Стоимость машин на российском рынке существенно выросла за последнее время, и такая тенденция сохранится, считают эксперты. По их мнению, стабилизация вряд ли наступит раньше 2023 года.

Основной причиной является дефицит полупроводников. Перебои в поставках и повышенный спрос заставил концерны и ретейлеров повысить ценники на готовую и будущую продукцию, пишет «Комсомольская правда».

Другой фактор — агрессивная политика дилеров и навязывание дополнительных услуг. Цены на отечественном авторынке увеличились на 34%. Также негативное влияние оказал дефицит предложения новых моделей, который позволяет продавцам добавить к ценнику плату за наличие товара.

Аналитик «ВТБ капитал» Владимир Беспалов прогнозирует, что средняя стоимость автомобиля в России продолжит повышаться быстрее уровня инфляции.